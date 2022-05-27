Путин: расширяем практику расчётов в национальных валютах в торговле с надёжными партнёрами России

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Владимир Путин ситуацию вокруг ЕАЭС и вовсе назвал «условиями агрессии» и вместе с тем отметил, что более тесная интеграция стран позволит не просто выстоять, но и стать совместно более независимыми от постороннего мнения и смен настроения.