Путин: расширяем практику расчётов в национальных валютах в торговле с надёжными партнёрами России

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Владимир Путин ситуацию вокруг ЕАЭС и вовсе назвал «условиями агрессии» и вместе с тем отметил, что более тесная интеграция стран позволит не просто выстоять, но и стать совместно более независимыми от постороннего мнения и смен настроения.
Владимир Путин, президент России:
Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств. Здесь президент Беларуси говорил об этом конкретно. Но мы хотели бы отметить, что правительством России принимаются своевременные решения для стабильного, уверенного функционирования рынков и финансового сектора. Большое внимание оказывается поддержке ключевых отраслей и системообразующих предприятий. Значительно упрощен порядок ведения бизнеса – значительно снижена административная нагрузка, чтобы максимально обеспечить свободу предпринимательства. Работаем также над повышением доступности финансирования для пополнения оборотных средств, поддержания банковской ликвидности. В этих целях расширяем практику расчетов в национальных валютах в торговле с теми странами, которые на деле доказали, что являются надежными партнерами России.
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