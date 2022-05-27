Лукашенко: «Нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики»

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально саммит планировали провести в Бишкеке, однако лидеры стран – участниц организации все же собрались за «виртуальным столом». Эту встречу, безусловно, можно назвать особенной: она проходит в непростых геополитических и экономических условиях. В отношении Беларуси и России коллективный Запад продолжает «санкционный шантаж». И несмотря на то, что странам удалось устранить ряд проблем, давление, очевидно, будет только нарастать. Потому в такой ситуации «союзникам» как никогда надо проявить единство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя сидеть сложа руки, говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Уже сделанные нами совместные шаги тому в подтверждение. Считаю, что далее нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики. Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта «Евразийский агроэкспресс». Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах.
Лукашенко о развитии Беларуси: в условиях санкций мы не должны замкнуться в себе – подробнее здесь.