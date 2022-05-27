Лукашенко: «Нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики»

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально саммит планировали провести в Бишкеке, однако лидеры стран – участниц организации все же собрались за «виртуальным столом». Эту встречу, безусловно, можно назвать особенной: она проходит в непростых геополитических и экономических условиях. В отношении Беларуси и России коллективный Запад продолжает «санкционный шантаж». И несмотря на то, что странам удалось устранить ряд проблем, давление, очевидно, будет только нарастать. Потому в такой ситуации «союзникам» как никогда надо проявить единство.