Как в Беларуси сохраняют память о Великой Победе? Что говорил Президент на мероприятиях, приуроченных ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Идти в будущее невозможно без памяти о прошлом. Для нас важно сохранить историческую правду о Великой Победе. Об этом говорил глава государства на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Естественно, наше прошлое тесно связано с настоящим, особенно с нынешней ситуацией, когда геополитическое напряжение, кажется, достигло своего пика. Эта речь Президента стала логичным продолжением тех ключевых тезисов, которые прозвучали накануне во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости. Ольга Коршун, СТВ:

Заявления были жесткими – мы будем отвечать симметрично на любые нарушения нашей границы со стороны Украины. Время для сантиментов прошло. Очевидно, что для Киева спровоцировать боевые действия на белорусском направлении – это шанс укрепить свои позиции, дестабилизировать ситуацию в нашей стране, разбалансировать Россию. И задача нашего Президента как Главнокомандующего – исходить из самого худшего, чтобы защитить свой народ и свою страну. На какие шаги ради этого мы можем пойти, как белорусам реагировать на все происходящее и когда вообще этот геополитический шторм закончится и закончится ли? Ответы на эти вопросы искала наш политический обозреватель Алена Сырова.

Так повелось, что в канун главного государственного праздника Президент страны обращается к соотечественникам дважды. О глобальном, стратегическом и фундаментальном говорит во время торжественного собрания 2 июля. Лукашэнка: вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць. Подробнее здесь.

О сакральном – чуть тише, с благодарностью к тем, кто смог победить, в день освобождения Минска – столицы уже независимой и суверенной Беларуси. Второй год кряду Александр Лукашенко вместе с сыновьями у подножия Кургана Славы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить, чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем. С праздником вас, дорогие друзья! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия! Мира, только мира и процветания нашим народам. Все будет нормально.

Эти слова логично продолжают вчерашнее выступление Президента со сцены Дворца Республики. Его внимательно слушали в Беларуси, а еще внимательнее за ее пределами. Не удивились сказанному, кажется, только люди в погонах белорусских силовых ведомств. Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло. Подробнее здесь.

То, что озвучивает Александр Лукашенко в преддверии праздника, и это тоже, похоже, становится тревожной традицией, безмятежности не добавляет. Напротив, сподвигает каждого, кто ценит и любит свой дом, свою землю, свою Беларусь, задаться вопросом: а что я могу сделать, что уберечь ее?

Александр Лукашенко:

Нас провоцируют.

Это что – национализм? Это нацизм, это фашизм.

Будет Лукашенко воевать или нет?

Никакой это не ядерный шантаж. И все же символично, что свое выступление Президент Беларуси начал на матчынай мове.

Александр Лукашенко:

Свяшчэнная для беларусаў дата 3 ліпеня – гэта нацыянальны сімвал народнага адзінства і перамогі ў барацьбе за сваю свабоду. Перамогі, якая стала вянцом усіх здзяйсненняў шматвяковай гісторыі роднай зямлі. Для любого белоруса это понятный жест, который скорее в порядке вещей, чем нечто из ряда вон. Чего не скажешь о тех, кому из-за забора виднее, как живет сосед. Им, неуемным в своих геополитических амбициях и желании диктовать, что делать, Президент по-русски – для лучшего понимания – сказал, куда идти. Александр Лукашенко:

Поляки хотят повоевать – пожалуйста, в Украину. Идите, попробуйте против России воевать (читайте далее). Эксперт из России: ожидать, что ваши соседи успокоятся, предпосылок нет. Поэтому сейчас очень важна консолидация. Подробнее здесь. Отвечать на вызовы, к счастью, в одиночку нам не приходится. Отношения с Россией, которым на прошлой неделе, с точки зрения дипломатии, исполнилось три десятилетия, наконец стали полноценно союзническими.