Восстановительное питание для онкобольных. Над каким важным проектом работают в Беларуси?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – одна из составляющих независимости. В 2022 году, когда мы слышим заявления о грядущем голоде на планете, возрастает и значимость нашего аграрного сектора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь на протяжении 30 лет вкладывала средства и силы в развитие сельского хозяйства. Не раз Президента критиковали, мол, зарываем деньги в землю, столько молока не переработаем и не продадим. Но прокис в итоге только пролитый не в меру скептицизм. Белорусские продукты стали настоящим брендом. Буквально вагонами мы поставляем их за рубеж. В то же время не страдает рацион и самих белорусов. Куда идут поставки нашей продукции и почему она так популярна и в нашей стране, и за рубежом, спросим у специалистов, а еще продегустируем настоящие белорусские прысмакі. В студии СТВ Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром».

Ольга Коршун, СТВ:

Спасибо, что приехали к нам из Бреста. Да еще и не с пустыми руками. Вся наша съемочная группа пускала слюнки вот на эти все белорусские прысмакі. Что самое интересное, что самое вкусное в корзине концерна?

Станислав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:

Хочется сказать на всю страну: са святам, краіна. Поздравить с этим хорошим праздником, Днем Независимости. «Хлеб, который без муки производится». Узнали про необычные белорусские продукты Ольга Коршун:

Ваши прысмакі станут на праздничном столе вкусным дополнением. Станислав Пиво:

Смачна есці, как говорят у нас в стране. Лично мое предпочтение – ну у нас очень широкий портфель продуктов, они все по-своему уникальны, по вкусу, по технологии производства, по каким-то инновационным подходам. Ольга Коршун:

Знаю, что у вас есть какой-то необычный хлеб.

Станислав Пиво:

Вот, пожалуйста. Хлеб, который без муки производится. Это уникальный продукт, очень полезный для здоровья. У нас разработан – «Берестейский пекарь» производит – «Актипан», это хлеб для людей с активной жизненной позицией, для спортсменов, фитнес.

Ольга Коршун:

Большая мясная корзина. Станислав Пиво:

Про мясную корзину я вообще молчу, потому что я сам большой любить мясных продуктов и рекомендую всем мясные продукты. Белок мы получаем из растительного или животного сырья... Ольга Коршун:

Сейчас мясо, кстати, под ударом экологов, которые говорят о том, что надо отказаться от него. Станислав Пиво:

Все равно мы люди, которые должны получать одинаково как и растительные белки, так и животные белки, причем если мы говорим про детей, беременных женщин, подростковое поколение – две трети всех белков, которые они получают, они должны получать из животного сырья.

Ольга Коршун:

У вас тут такой интересный продукт есть. Продукт из мяса лося, дичь с брусникой. Станислав Пиво:

Мы в первую очередь думаем не только о том, как наполнить полку магазина. Мы думаем, каким образом заинтересовать нашего покупателя. В портфеле нашего предприятия любой гурман, даже с самыми изысканными какими-то предпочтениями, найдет для себя по душе продукт, будь то в сырах, будь то в мясной продукции, будь то в каких-то хлебобулочных изделиях. Есть все. Настолько много, это тысячи и тысячи продуктов. Вкуснейших, полезнейших, которые сделаны зачастую по тем давним традиционным технологиям. «За прошлый год у нас экспортная составляющая составила больше миллиарда долларов» Ольга Коршун:

У нас дефицитом и не пахнет, хотя в Европе абсолютно другая ситуация. Мы не раз показывали даже в нашей программе, что жители Евросоюза за бутылку подсолнечного масла дерутся. Кто бы такое мог представить? Нам дефицит этого продукта, я надеюсь, не грозит? И у нас есть рапсовое масло? За ним сейчас, наверное, очереди выстаиваются.

Станислав Пиво:

В составе нашего предприятия есть предприятие, которое называется «Агропродукт». У него есть уникальные масла рапсовые. Есть детская линейка продуктов, есть просто уникальные продукты. Я хочу сказать про рапсовое масло. Вообще, само по себе рапсовое масло по своему жирнокислотному составу идентично оливковому маслу. Это масло премиум-класса. И это масло – просто кладезь жирорастворимых витаминов, здесь хорошее содержание Омега-9, Омега-6, Омега-3. Ольга Коршун:

Куда вы его собираетесь поставлять, кроме внутреннего рынка? Станислав Пиво:

Оно у нас поставляется и в Китай, и в постсоветские страны. Да, большой объем был у нас в сторону Европы, но сейчас мы сейчас остановились на профилактику, готовимся к сезону, к сезону будем понимать. Уже кое-какие наработки есть, план действий у нас выработан. Ольга Коршун:

Удалось заместить рынок ЕС?

Станислав Пиво:

Что касается рапсового масла, не могу сказать, что в полном объеме. Но, поверьте, стоять не будем. Ольга Коршун:

А по другим продуктам? Станислав Пиво:

По другим продуктам я вообще не вижу никаких проблем, потому что сейчас, работая в концерне, приходят десятки, сотни писем с просьбой увеличить объем экспорта в тот или иной регион. Мы задаем вопрос: ребята, откуда снять, чтобы перебросить? Потому что невозможно так сильно увеличить. Мы работаем рентабельно, прибыльно, но в первую очередь наша политика такова, что мы обеспечиваем внутренний рынок и все, что остается, экспортируем. Что касается молочной продукции, это порядка 60 % мы экспортируем. Что касается мясной продукции, это где-то около 40 %. В целом по объединению где-то 61,7-62 % – это экспорт продукции. За прошлый год у нас экспортная составляющая составила больше миллиарда долларов. Это только предприятия концерна.

«Мы совместно с РНПЦ онкологии проводим клинические исследования восстановительного послеоперационного питания» Ольга Коршун:

Мы не сомневаемся, что наше сельское хозяйство приносит огромную прибыль, потому что все вкусно. Если бы было наоборот, никто бы не брал точно, сегодня большое изобилие в мире, в принципе, на рынке. Какие продуктовые новинки ожидают белорусов в этом году? Еще же не все мы изобрели, не все произвели? Станислав Пиво:

Не все мы произвели. Чтобы удивить – это всего лишь мизерная часть того, что мы производим. Студии вашей не хватило бы, поверьте, чтобы показать все. А рассказать – это одного дня недостаточно. Ольга Коршун:

Можем проэкспериментировать, мы только за.