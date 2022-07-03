Эксперт из России: ожидать, что ваши соседи успокоятся, предпосылок нет. Поэтому сейчас очень важна консолидация

Наше прошлое тесно связано с настоящим, особенно с нынешней ситуацией, когда геополитическое напряжение, кажется, достигло своего пика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На протяжении нескольких лет нас пробуют расколоть, удушить, принудить, запугать. И если раньше кто-то не слышал «лязганья гусениц у границ», ухмылялся этой фразе, то сегодня, когда их количество на нашем направлении увеличилось в 10 раз, не до улыбок. Даже самым недоверчивым.