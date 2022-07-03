Эксперт из России: ожидать, что ваши соседи успокоятся, предпосылок нет. Поэтому сейчас очень важна консолидация

Наше прошлое тесно связано с настоящим, особенно с нынешней ситуацией, когда геополитическое напряжение, кажется, достигло своего пика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На протяжении нескольких лет нас пробуют расколоть, удушить, принудить, запугать. И если раньше кто-то не слышал «лязганья гусениц у границ», ухмылялся этой фразе, то сегодня, когда их количество на нашем направлении увеличилось в 10 раз, не до улыбок. Даже самым недоверчивым.
Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия):
За последние 30 лет мы вынуждены констатировать целый ряд подобных нереализованных сценариев дестабилизации ситуации в Республике Беларусь, попыток государственного переворота. Ожидать, что ваши соседи успокоятся и перестанут работать в этом направлении, никаких предпосылок нет. То есть мы должны быть готовы к самым негативным сценариям. И почему, как я уже говорил, очень важна сейчас консолидация? Потому что чем дальше будет продолжаться специальная военная операция, чем очевиднее будет становиться то, что мир поляризуется, возникают конкурирующие центры силы, тем больше будет желания, ресурсов и возможностей со стороны целого ряда западных стран пытаться воздействовать на Республику Беларусь. Так что уж точно не стоит сейчас полагать, что все это скоро закончится и у нас будет комфортная, спокойная жизнь.
Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло. Подробнее здесь.