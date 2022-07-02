Лукашэнка: вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць

Новости Беларуси. Священная для белорусов дата 3 июля как символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Во Дворце Республики дан старт официальным торжествам в честь Дня Независимости. По традиции здесь собралась элита нашего суверенного государства. Те, кто обеспечивает его поступательное развитие и защищает национальные интересы. Представителей разных поколений объединило торжественное собрание в честь главного праздника страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии принимает участие и Президент Беларуси. По традиции Александр Лукашенко выступил с речью. А начал глава государства с небольшого исторического экскурса, отметив, что наш народ очень бережно относится к истории, восхищается силой и мужеством предков, которые завоевали право быть хозяевами на своей земле, отстояли право называться белорусами. Мы продолжаем открывать трагические страницы своей истории. А еще продолжаем, как на фронте, стоять на защите исторической памяти.

Как отметил Александр Лукашенко, к сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет. Но белорусы как истинные наследники победителей не забудут подвиг своих дедов и прадедов. И не только не забудут, а будут показывать миру правду обо всех зверствах, что творили нацисты.