Лукашэнка: вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць

Новости Беларуси. Священная для белорусов дата 3 июля как символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Во Дворце Республики дан старт официальным торжествам в честь Дня Независимости. По традиции здесь собралась элита нашего суверенного государства. Те, кто обеспечивает его поступательное развитие и защищает национальные интересы. Представителей разных поколений объединило торжественное собрание в честь главного праздника страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мероприятии принимает участие и Президент Беларуси. По традиции Александр Лукашенко выступил с речью. А начал глава государства с небольшого исторического экскурса, отметив, что наш народ очень бережно относится к истории, восхищается силой и мужеством предков, которые завоевали право быть хозяевами на своей земле, отстояли право называться белорусами. Мы продолжаем открывать трагические страницы своей истории. А еще продолжаем, как на фронте, стоять на защите исторической памяти.
Как отметил Александр Лукашенко, к сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет. Но белорусы как истинные наследники победителей не забудут подвиг своих дедов и прадедов. И не только не забудут, а будут показывать миру правду обо всех зверствах, что творили нацисты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы беражліва адносімся да гістарычнай памяці кожнай эпохі, падзеі якой фармавалі духоўную аснову нацыі, гартавалі волю і характар беларусаў. У апошняй Вялікай Айчыннай беларусы абаранялі не толькі сваё жыццё, але і памяць пра былыя пакаленні, якая была б проста выкраслена з міравой гісторыі. Гэта была вайна на знішчэнне славянскага этнасу, культуры і цэлых народаў. І сёння мы ўсё часцей гаворым пра тое, што яна, гэтая вайна, не закончылася. Не закончылася, таму што мы ўсё яшчэ не перазахавалі апошняга воіна, які загінуў, і апошняга мірнага жыхара, які быў па-зверску забіты ў той вайне. І таму што не ўсе, хто меў дачыненне да жудасных фактаў той вайны, генацыду беларускага народу, асуджаныя. Яна, гэтая вайна, не закончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць. І самы небяспечны ў гэтай найперш ідэалагічнай вайне вораг не знешні. Вытокі заходняга рэваншызму відавочныя і зразумелыя. Здрада. Здрада і раўнадушша сваіх – гэта самы страшны наш вораг.
Лукашенко: «Этот покой, спокойная жизнь в Беларуси дорогого стоит. Недешево. И платим за это мы». Читайте здесь.