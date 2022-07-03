Лазуткин об Украине: у них всё время меняется белорусская линия. И это тоже такая тактика – запутать, заболтать

Андрей Лазуткин, политолог:

Сами создают угрозу, а потом эту угрозу пытаются как бы снять. Реально может ничего не быть. Война – это всегда путь обмана, и никакой аналитик вам точно не скажет, что это на самом деле, потому что они всегда пытаются провести кампанию дезинформации. Если посмотреть на их руководство, на Подоляка, Зеленского, Данилова, они все говорят абсолютно разные вещи: то «мы с Беларусью воюем, то мы не воюем, то с нашей территории ракеты летят, то не летят, то мы подождем, то мы не будем ждать. То мы создаем, допустим, батальон Калиновского, то мы уже говорим, что пока давайте не будем встречаться с политическими лидерами Беларуси». То есть у них все время меняется белорусская линия. И это тоже такая тактика – запутать, заболтать, запугать где-то. Надо довольно жестко отреагировать. Президент про это все вчера [2 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси – прим. ред.] сказал.