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В Индии при взрыве на нелегальной угольной шахте погибли не менее 18 человек

06 февраля 2026 11:29
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По меньшей мере 18 человек погибли при сильном взрыве, прогремевшем в одной из нелегальных шахт на севере Индии. Пока сообщается об одном пострадавшем. На месте ЧП организована масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при взрыве на нелегальной угольной шахте погибли не менее 18 человек-2

Не исключено, что число жертв может возрасти, так как под завалами остаются люди. До сих пор неизвестно, сколько точно шахтеров находились под землей во время взрыва. По словам выживших, многие из них приехали на работу из других индийских штатов и занимались незаконной добычей угля опасным методом, при котором для прокладки узких туннелей используется динамит. Это один из самых смертоносных несчастных случаев на шахтах в Мегхалае за последние годы.

# Взрыв # ЧП

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