Премьера песни «Нет таких мужчин»! Алёна Ланская рассказала о новой композиции

Александра Каштанова, ведущая: Давай поговорим о планах на 2026, потому что премьера – это всегда прекрасно. Говорят, что вообще хорошая примета – начинать год с премьерной песни. Какие у тебя уже есть интересные истории на будущий год?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Есть замечательная фраза: ангелы слышат мысли, а демоны слышат голос. И иногда наши планы, которые мы говорим в пространство, не осуществляются. Самая главная задача – это просто жить и наслаждаться любимым делом, чтобы тебя действительно это вдохновляло. Это и есть самый главный план.

Илья Нечаев, ведущий:

Песня «Нет таких мужчин». Расскажи нам, о чем эта песня.

Алена Ланская:

Я очень рада, что мой новый этап начинается с композиции, которую мне предложили исполнить в продюсерском центре Михаила Гуцериева. Мы уже работали с продюсерским центром и выпускали композицию под названием «Наше счастье одно на двоих», и благодаря этой песне у меня была премия «Шансон года», и я приняла участие во многих известных российских телепроектах, таких как «Ээхх, Разгуляй!». Когда сейчас мне предложили исполнить эту песню, мы договорились так: у меня, если получится почувствовать это состояние, которое было заложено автором в стихах и композитором музыки, я тогда соглашусь ее исполнять. И я очень рада, что мне дали такой испытательный период, так как я всегда честна с собой и со своими слушателями, со своими поклонниками. Я никогда не делаю то, что искусственно. Мне надо было почувствовать это состояние. Эта композиция очень элегантная, она очень эмпатичная, она очень чувственная и... Правильно подобрать интонацию. Для этого надо подготовиться, надо, возможно, покрутить, положить композицию на свой голос, как оно получится. Я считаю, что у нас все сложилось. Авторы, довольны. В продюсерском центре схема такая. Есть композиция, и нескольким исполнительницам дают ее исполнить. И у кого лучше получится, тот и является исполнителем этой песни.