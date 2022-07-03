Главный режиссёр гала-концерта в День Независимости: «Красивое название даёт вдохновение, чтобы сделать потрясающий концерт»

Новости Беларуси. Праздничные гуляния 3 июля проходят нон-стоп по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно насыщенная программа в Минске. В центре столицы работает наша съемочная группа. С нами на прямую связь выходит Яна Шипко.

Яна Шипко:

Постановку программы доверили молодой режиссерско-постановочной группе, в составе которой выпускники и студенты университета культуры. Потому здесь прослеживаются и акценты на культурном наследии Беларуси. Очень свежий, современный взгляд. Будет даже рэп на белорусском. Станет концерт даже интернациональным. Будут сегодня вечером необычные международные дуэты.