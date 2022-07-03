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Межевич: нужен сильный ход, который показал бы, что наше терпение закончилось. Я думаю, это известно первым лицам

03 июля 2022 18:56
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Отвечать на вызовы, к счастью, в одиночку нам не приходится. Отношения с Россией, которым на прошлой неделе, с точки зрения дипломатии, исполнилось три десятилетия, наконец стали полноценно союзническими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Межевич: нужен сильный ход, который показал бы, что наше терпение закончилось. Я думаю, это известно первым лицам-1

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН (Россия):
Нужен один сильный выверенный ход, который показал бы на каком-то этапе, что наше терпение закончилось. Я думаю, что формат этого ответа известен на сегодняшний момент первым лицам. А мы сейчас, наверное, не должны пытаться его предугадать, потому что эти решения должны быть симметричными. И не касаться украинской дорожной техники или польского печенья на прилавках белорусских магазинов. Ответ должен быть очень серьезный.  

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# Международная политика # Николай Межевич # Алена Сырова # Фотофакт

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