«Очень важно быть свободным». Молодые белорусы рассуждают, что для них значат независимость и суверенитет
Новости Беларуси. Идти в будущее невозможно без памяти о прошлом. Для нас важно сохранить историческую правду о Великой Победе. Об этом говорил глава государства на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что есть независимость и суверенитет? В эти дни размышляют чаще обычного. Молодых белорусов сегодня об этом расспрашивали у Кургана Славы. И у каждого ответы были разные.
Независимость – это, безусловно, самая важная часть, составляющая страны, потому что очень важно быть свободным: свободный человек, свободное мнение, свобода слова. Мне кажется, независимость проявляется в этом. Выражение своих мыслей, эмоций, мировоззрения. Я думаю, что это важно.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вы ощущаете себя гражданином суверенной, независимой страны?
– Да, безусловно!
Независимость – это такое ощущение, скорей всего, когда ты понимаешь, что именно за тобой твое будущее и будущее твоей страны.
А вот на вопрос о возможности потери нашей главной нематериальной ценности (все же партнеры нам неминуемо ее предрекают) отвечают единодушно.
Я считаю, что нет. Я, допустим, являюсь студентом факультета права БГЭУ. У нас Президент является гарантом суверенитета, гарантом прав и свобод человека, поэтому я считаю, что в современном мире независимость Беларуси обеспечена, гарантирована. Молодое поколение, в частности я, не сомневается.
У нас очень дружная страна, и среди нас, молодежи, редко существует такое мнение, что может начаться какая-то война или типа того. Мы не страна-агрессор. Скорее всего, на нас тоже никто не будет нападать. Мы на самом деле верим, что независимость останется, что мы и дальше будем со всеми дружить и жить в мире.
Этим ребятам около 20. Они родились уже в независимой и суверенной стране. И не допускают в мыслях, что когда-либо может быть по-другому, а значит как бы ни хотелось кому-то, свое они и сотни тысяч таких же, миллионы тех, кто старше, никому не отдадут. Земля под белыми крыльями будет независимой и мирной, а те, кто живут на ней, мы с вами, будем счастливы у себя дома.
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