«Очень важно быть свободным». Молодые белорусы рассуждают, что для них значат независимость и суверенитет

Новости Беларуси. Идти в будущее невозможно без памяти о прошлом. Для нас важно сохранить историческую правду о Великой Победе. Об этом говорил глава государства на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что есть независимость и суверенитет? В эти дни размышляют чаще обычного. Молодых белорусов сегодня об этом расспрашивали у Кургана Славы. И у каждого ответы были разные.

Независимость – это, безусловно, самая важная часть, составляющая страны, потому что очень важно быть свободным: свободный человек, свободное мнение, свобода слова. Мне кажется, независимость проявляется в этом. Выражение своих мыслей, эмоций, мировоззрения. Я думаю, что это важно. Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы ощущаете себя гражданином суверенной, независимой страны?

– Да, безусловно!

Независимость – это такое ощущение, скорей всего, когда ты понимаешь, что именно за тобой твое будущее и будущее твоей страны. А вот на вопрос о возможности потери нашей главной нематериальной ценности (все же партнеры нам неминуемо ее предрекают) отвечают единодушно.