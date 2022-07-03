Лукашенко: «Чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов из России и Беларуси»

Вот только один из них, изначально более восприимчивый к влиянию извне, не заметил, как здоровый патриотизм в душе сначала сменил на национализм, а после с подачи партнеров, лишившись памяти, поставил чужие интересы, замаскированные в якобы украинские «под над усэ».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заявляют из Украины, что они не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу Украины в Украину. Да не слушайте их. Они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли. Им это надо. Потому что приказано оттуда. И плевать им на гибель мирных жителей. У них политика – у украинских политиков и президента – одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов из России и Беларуси.

Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что это такое? Ни один солдат, я вас клятвенно заверяю, ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет. Я всегда был честен. Может быть, и зря. Вы помните, когда они захватили больше 70 человек наших дальнобойщиков – водителей, ни в чем не повинных людей? Отобрали автомобили, двоих убили. А потом сказали, что это была бомбежка россиян, они погибли. И повырезали у погибших людей, из трупов изъяли органы, чтобы не видно было, что они их застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм, это фашизм.