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Почему спортивные мероприятия становятся частью политики? Ответила психолог

06 февраля 2026 11:35
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Почему спортивные мероприятия становятся частью политики? Ответила психолог -1

Алена Дзиодзина, психолог: 
Нередко наличие навыков и умений становятся одним из решающих факторов, что помогают поднять престиж в коллективе. Например, когда перед социальным педагогом или психологом стоит задача повысить статус ученика и расположить к нему одноклассников, то создается конкретная ситуация, когда он мог бы себя проявить в лучшем качестве. Это может быть какая-то сложная задача, которая значима для всего коллектива. Или такое умение, что вызывает симпатию среди группы сверстников: танцы, спортивные навыки, способность играть на гитаре или красиво петь. Тут зависит от предпочтений, преобладающих в коллективе.

Схожий механизм можно наблюдать также в спортивном мире. И не смотря на то, что нередко говорят о том, как выступление спортивных команд из различных стран никак не связано с международной политикой, это не так. Например, когда спортсмен выступает и занимает призовые места, то его успех закономерным образом связывают с тем государством, что он представляет. Таким образом, формируется эмоционально-ассоциативная связь между тем, как спортсмены смогли проявить себя на международных соревнованиях и той страной, откуда они приехали. Используя это же механизм в качестве инструментария для влияния, на крупных соревнованиях могут не допускать спортсменов, а если и допускать, то всячески препятствовать их возможным победам. Основная задача – не показать спортивное преимущество конкретных спортивных команд, представляющих свои страны в процессе участия.

Почему спортивные мероприятия становятся частью политики? Ответила психолог -3

Алена Дзиодзина:
Наблюдая за тем, как в современном мире проводят международные турниры и крупные соревнования, мы можем заметить недопуски, несправедливость судейства и необходимость спортсменов выступать при нейтральном статусе. То есть без флагам и гимна, без символичной связи с конкретной страной и ее спортсменами. Согласно подобному неспортивному замыслу, спортивные мероприятия обычно становятся частью политики. К примеру сегодня стартует зимняя Олимпиада в Милане, где команды России и Беларуси хоть и участвуют, но в нейтральном статусе. Дабы их, возможно, успешные результаты не шли в пику с отрицательными маркерами и клише на политическом ринге. Таким образом руководство одних стран пытается оказать давление на своих конкурентов – через спорт.

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# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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