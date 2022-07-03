«На 20 лет молодею». Что говорят зрители шоу-программы у стелы в Минске?

Новости Беларуси. Праздничные гуляния 3 июля проходят нон-стоп по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно насыщенная программа в Минске. В центре столицы работает наша съемочная группа. С нами на прямую связь выходит Яна Шипко.
Новости Беларуси. Праздничные гуляния 3 июля проходят нон-стоп по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно насыщенная программа в Минске. В центре столицы работает наша съемочная группа. С нами на прямую связь выходит Яна Шипко.
Ольга Коршун, СТВ:
Какая атмосфера сегодня в городе, какая атмосфера у людей?
Яна Шипко, политический обозреватель:
Настроение, конечно, праздничное, на подъеме у минчан и у всех гостей столицы. Центр праздничных гуляний постепенно смещается сюда, к стеле. Здесь уже начался финальный гала-концерт, который по традиции становится кульминацией Дня Независимости. Публика продолжает стекаться. Люди прямо здесь, на пригорке, на лужайке, в лучших традициях open air занимают места в ожидании салюта и чтобы насладиться концертом. Выступил Александр Солодуха.
Михаил Турецкий: «Мы добрые соседи – Россия и Беларусь. Мы должны друг друга поддерживать, друг другу помогать». Читайте здесь.
Яна Шипко:
День Независимости Беларуси связан с освобождением Минска, важно помнить об этих событиях без срока давности. Особенно в Год исторической памяти. Подчеркивает это и главная тема гала-концерта. Он называется «Наша память сильнее времени». До начала шоу-программы мы пообщались со зрителями.
Настроение великолепное. Просто сказка, и такая гордость за республику, что это не передать даже. Как-то так, на 20 лет молодею.
Впечатляюще. Тут очень красиво. И флаги, так много флагов.
Настроение праздничное, все-таки День Независимости, поэтому мы пришли на этот концерт посмотреть, провести хорошо время. Первый раз мы тут. Я думаю, что будем впредь чаще приходить на такого рода мероприятия.
Главный режиссер гала-концерта в День Независимости: «Красивое название дает вдохновение, чтобы сделать потрясающий концерт». Читайте здесь.
Яна Шипко:
Как обещали организаторы, концерт будет насыщен современными ритмами и публика не удержится от танцев.