«На 20 лет молодею». Что говорят зрители шоу-программы у стелы в Минске?

Новости Беларуси. Праздничные гуляния 3 июля проходят нон-стоп по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно насыщенная программа в Минске. В центре столицы работает наша съемочная группа. С нами на прямую связь выходит Яна Шипко.

Ольга Коршун, СТВ: Какая атмосфера сегодня в городе, какая атмосфера у людей?

Яна Шипко, политический обозреватель:

Настроение, конечно, праздничное, на подъеме у минчан и у всех гостей столицы. Центр праздничных гуляний постепенно смещается сюда, к стеле. Здесь уже начался финальный гала-концерт, который по традиции становится кульминацией Дня Независимости. Публика продолжает стекаться. Люди прямо здесь, на пригорке, на лужайке, в лучших традициях open air занимают места в ожидании салюта и чтобы насладиться концертом. Выступил Александр Солодуха.

Михаил Турецкий: «Мы добрые соседи – Россия и Беларусь. Мы должны друг друга поддерживать, друг другу помогать». Читайте здесь.

Яна Шипко:

День Независимости Беларуси связан с освобождением Минска, важно помнить об этих событиях без срока давности. Особенно в Год исторической памяти. Подчеркивает это и главная тема гала-концерта. Он называется «Наша память сильнее времени». До начала шоу-программы мы пообщались со зрителями.