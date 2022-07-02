Лукашенко: «Этот покой, спокойная жизнь в Беларуси дорогого стоит. Недёшево. И платим за это мы»

Новости Беларуси. Священная для белорусов дата 3 июля как символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Во Дворце Республики дан старт официальным торжествам в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих соотечественников в сложившей ситуации Президент попросил, как и не единожды до этого, просто заниматься своим делом – каждого на своем месте. Это единственный способ сохранить себя как суверенную страну и народ в период геополитической турбулентности и передела мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За безопасность, за суверенитет и независимость, уважаемые белорусы, вы не беспокойтесь. Я как-то у вас спрашивал: готовы ли за это вы, белорусы, платить? Не знаю, отвечали вы мне, не отвечали. Наверное, кто-то отвечал, кто-то нет. Но вы должны понимать: мы платим. Вот этот покой, спокойная жизнь в Беларуси дорогого стоит. Недешево. И платим за это мы. Независимость – это хорошо, независимость – это то, о чем мечтает каждый человек в любом государстве, но эта вещь дорого стоит. Оказалось, что и за это мы можем заплатить и более-менее жить нормально. Пожалуйста, я вас прошу, сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня и буду говорить всегда. На своем рабочем месте делайте свое дело, и тогда мы будем всегда суверенны и независимы.

Уважаемые друзья, нам сейчас очень сложно, идет смена поколений. Так было всегда, но когда идет коренная смена поколений на фоне вот этих событий, любому государству и любому народу сложно, особенно таким государствам средним, малым, как мы. Очень сложно. Поэтому нам надо быть едиными. Нам надо собраться и преодолеть все трудности, и тогда мы будем действительно суверенными и независимыми.

С праздником вас, дорогие белорусы! С Днем Независимости!