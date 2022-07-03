Александр Лукашенко: «Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием»
Новости Беларуси. Отвечать на вызовы, к счастью, в одиночку нам не приходится. отношения с Россией, которым на прошлой неделе, с точки зрения дипломатии, исполнилось три десятилетия, наконец стали полноценно союзническими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы поняли ценность друг друга. И без подсчетов, без условностей, и как оказалось, вовсе не обязательной волокиты, стали, как и говорил когда-то Александр Лукашенко, спиной к спине.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Ведь этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась сразу же после того, как поляки (наверное, вы не обратили внимание) в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: «А мы почему делаем вид, что ничего не происходит?»
Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе сегодня попросить и потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал.
Но если кто-то думает, и это часто пописывают сегодня (я смотрю в средствах массовой информации): «Все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает». Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски, мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня дергать за живое. «Да там Лукашенко уже этого нет, он не принимает решения». Запомните: ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент.
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