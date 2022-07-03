Александр Лукашенко: «Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием»

Новости Беларуси. Отвечать на вызовы, к счастью, в одиночку нам не приходится. отношения с Россией, которым на прошлой неделе, с точки зрения дипломатии, исполнилось три десятилетия, наконец стали полноценно союзническими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы поняли ценность друг друга. И без подсчетов, без условностей, и как оказалось, вовсе не обязательной волокиты, стали, как и говорил когда-то Александр Лукашенко, спиной к спине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Ведь этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась сразу же после того, как поляки (наверное, вы не обратили внимание) в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: «А мы почему делаем вид, что ничего не происходит?»

Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе сегодня попросить и потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал.