Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло

Новости Беларуси. Идти в будущее невозможно без памяти о прошлом. Для нас важно сохранить историческую правду о Великой Победе. Об этом говорил глава государства на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Естественно, наше прошлое тесно связано с настоящим, особенно с нынешней ситуацией, когда геополитическое напряжение, кажется, достигло своего пика.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Хотелось бы, конечно, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло. Поэтому Беларусь предпринимает свои шаги в области безопасности. Сегодня мы надежно прикрываем наши и южные, и западные рубежи для того, чтобы не была нарушена суверенность нашего государства. Нам не нужна чужая территория, мы не претендуем ни на что, ни на кого и ни на чью землю. Правильно Президент об этом говорил. Но, к сожалению, те документы, те политические решения, которые принимаются на Западе и недавно проведенный в Мадриде саммит НАТО, на котором принято решение увеличить группировку, которая сегодня 30 тысяч, до 300 тысяч – против кого и чего это нацелено? Конечно, нацелено прежде всего для развязывания и проведения войн, выгодных Соединенным Штатам и коллективному Западу. Не народам Европы, а именно некоторым политическим руководителям. Мы готовы к этому, мы готовы к отражению. Белорусский народ может быть спокоен. Безопасность стоит дорого, но по крайней мере и Президент, и руководство, и министр силового блока, и Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы на территории Беларуси был мир.
«Только правду, суровую и жестокую правду истории». Лукашенко о том, что противопоставить пропаганде Запада. Подробнее здесь.