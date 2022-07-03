Вольфович: хотелось бы, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Хотелось бы, конечно, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло. Поэтому Беларусь предпринимает свои шаги в области безопасности. Сегодня мы надежно прикрываем наши и южные, и западные рубежи для того, чтобы не была нарушена суверенность нашего государства. Нам не нужна чужая территория, мы не претендуем ни на что, ни на кого и ни на чью землю. Правильно Президент об этом говорил. Но, к сожалению, те документы, те политические решения, которые принимаются на Западе и недавно проведенный в Мадриде саммит НАТО, на котором принято решение увеличить группировку, которая сегодня 30 тысяч, до 300 тысяч – против кого и чего это нацелено? Конечно, нацелено прежде всего для развязывания и проведения войн, выгодных Соединенным Штатам и коллективному Западу. Не народам Европы, а именно некоторым политическим руководителям. Мы готовы к этому, мы готовы к отражению. Белорусский народ может быть спокоен. Безопасность стоит дорого, но по крайней мере и Президент, и руководство, и министр силового блока, и Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы на территории Беларуси был мир.