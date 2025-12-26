Прямой эфир

Новости по тегу #Дмитрий Лукашенко

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи
26 декабря 2025 14:30

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи

Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра
26 декабря 2025 10:53

Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра

Дмитрий Лукашенко переизбран на пост председателя Президентского спортивного клуба
21 мая 2025 18:21

Дмитрий Лукашенко переизбран на пост председателя Президентского спортивного клуба

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция»
10 января 2025 11:50

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция»

«Наши дети» – Дмитрий и Анна Лукашенко посетили социально-педагогический центр Ошмянского района
30 декабря 2024 14:07

«Наши дети» – Дмитрий и Анна Лукашенко посетили социально-педагогический центр Ошмянского района

Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске
12 июля 2024 17:38

Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске

Дмитрий Лукашенко в рамках марафона «Наши дети» посетил детский приют в Радошковичах
30 декабря 2023 15:39

Дмитрий Лукашенко в рамках марафона «Наши дети» посетил детский приют в Радошковичах

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко
09 июня 2023 18:58

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко

Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт
13 мая 2023 18:18

Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт

Дмитрий Лукашенко: «Снежный снайпер» – это площадка, чтобы воплотить мечты детей в реальность
17 февраля 2023 13:21

Дмитрий Лукашенко: «Снежный снайпер» – это площадка, чтобы воплотить мечты детей в реальность

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове
30 декабря 2022 16:59

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове

«Они будут с удовольствием сюда ходить». Дмитрий Лукашенко об открытии нового тренажёрного зала в Академии МВД
16 сентября 2022 18:00

«Они будут с удовольствием сюда ходить». Дмитрий Лукашенко об открытии нового тренажёрного зала в Академии МВД