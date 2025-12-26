Новости по тегу #Дмитрий Лукашенко

Дмитрий Лукашенко вместе с семьей приехал в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района.
Дмитрий Лукашенко вместе с семьей поздравил детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом.
В открытом голосовании единогласным решением был утвержден обновленный состав Центрального совета.
Хоккейная команда Президента и Президентский спортивный клуб пригласили ребят из Городейской специализированной школы-интерната в Минск, на настоящую ледовую арену, и провели незабываемый интерактивный спортивный праздник.
Кроме яркого представления гости привезли ребятам сладкие подарки, а также спорт-инвентарь и большой телевизор.
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