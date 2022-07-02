«Ответ будет мгновенный. Просто в одну секунду». Лукашенко рассказал, что случится, если нападут на Беларусь

Новости Беларуси. Священная для белорусов дата 3 июля как символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Во Дворце Республики дан старт официальным торжествам в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции здесь собралась элита нашего суверенного государства. Те, кто обеспечивает его поступательное развитие и защищает национальные интересы. Представителей разных поколений объединило торжественное собрание в честь главного праздника страны. Лукашенко: «Этот покой, спокойная жизнь в Беларуси дорогого стоит. Недешево. И платим за это мы». Подробнее.

Отдельно глава государства обратился к ветеранам. Именно им мы обязаны всем, что имеем. И до сих пор нет ответа на вопрос, как же они выдержали такие трудности и испытания. И сможем ли мы так? Тем более что новый нацизм процветает. А наши западные соседи открыто претендуют на белорусские территории. Александр Лукашенко в очередной раз дает понять: Беларусь не намерена вмешиваться в конфликты, как бы нас ни пытались в них втянуть. Военные подробности президент раскрыл прямо во время торжественного собрания.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что это такое? В итоге хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет. Послушайте, мы будем воевать только в одном случае – если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как президент скажу: не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения.

Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту-аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам все время говорил: «Полонезы», ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно.