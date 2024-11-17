Как прошли климатические переговоры в Баку – собрали главные итоги саммита ООН

Западные так называемые лидеры бегают от белорусского Президента. В прямом смысле спасаются бегством, как это сделал польской Президент на саммите по климату в Баку. Дуда решил отказаться от общего фотографирования – это стандартная процедура на таких встречах. Никто этого особо и не заметил. Тогда Президент Польши решил сделать заявление, в котором сказал, что не собирается стоять в одном ряду с белорусским лидером. Вот уж действительно, Дуда и рядом с Лукашенко не стоял. Тут ни убавить, ни прибавить. И пока польский Президент бегал по углам в Баку, в Варшаве разбушевались националисты. Так у соседей принято праздновать День независимости.

Это о градусе политического климата, который на планете явно растет, как и экологические проблемы. На неделе о них говорили в Баку в рамках отдельного саммита. В Азербайджан приехали многие, но только не те, кому действительно пора поумерить аппетиты. Шутка ли, на США приходится 1/5 всех вредных выбросов в мире. О двойных стандартах, лицемерии Запада и истинной подложке зеленой повестки говорил Президент Беларуси. За выделенные 3 минуты план спасения мира, конечно, не предоставишь, но четко очертил проблемы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как прошли климатические переговоры? В Азербайджане работала наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

16-метровый израненный кашалот, выброшенный на землю. Эта суперреалистичная инсталляция авторства бельгийской компании путешествует по миру с 2008 года для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии, глобальному потеплению и загрязнению вод. В этот раз она добралась и до Баку. Повод – проведение саммита COP – 2029, где мировые лидеры должны прийти к единому консенсусу и пониманию, как, если не спасти, то хотя бы сохранить нашу планету в том состоянии, в котором она есть сегодня. Эта инсталляция находится здесь с самого первого дня проведения саммита. И знаете, любопытное наблюдение: в первый же день здесь буквально яблоку было негде упасть, вся бакинская набережная была усыпана народом. С каждым днем внимания все меньше и меньше. И это очень красноречивая иллюстрация глобально всего происходящего, всех подобных мероприятий, где собираются, говорят, принимают решения, а вот, исполняют ли?

Исполняют, но не те, от кого глобально зависит перемена ситуации. На сегодня мы имеем: самый теплый день за всю историю наблюдений, самый теплый месяц и, похоже, даже год. Срыв планки в 1,5 градуса в росте глобального потепления и все шансы удвоить ее в ближайшие 70 лет. А еще потопы и засухи в разных уголках планеты, буйство стихии, которая особенно беспощадна к тем, кто не может обеспечить свою безопасность.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Мы видим, что не хватает урожая. Растут цены на продовольствие повсюду. Мы видим несправедливость, которую можно было бы избежать. Пассаж генсека ООН звучит красиво, но невыгодно для тех, кто строит свою экономику на добыче полезных ископаемых, страдает меньше, а зарабатывает больше. Их призывают к ответственности, их просят помочь материально, да и они вроде как не против, но то одно, то другое. Говорим за себя. Последствия глобального потепления наступят уже к 2030-му – подводим итоги климатического саммита – подробности здесь. Траты на военные нужды перекрывают любые другие, выходит. Неудобная правда, о которой прямо что год назад.

Таким образом, своим приездом Александр Лукашенко поддержал Ильхама Алиева. Руководство Азербайджана за сам факт проведения конференции по климату громко критиковали те, кто стабильно в белом пальто. Мол, в стране, где впервые пробурили нефтяную скважину – это кощунство. Но как всегда на публику одно, а в кулуарах другое – европейский светский этикет и традиции в действии.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали декларацию о стратегическом партнерстве в области энергетики, но это была не наша идея. Алиев: двойные стандарты стали modus operandi для некоторых политиков и СМИ в некоторых странах Запада. Подробнее. К слову, Азербайджан идет навстречу экологичным решениям, освобожденные территории в Карабахе приводят в порядок согласно всем веяниям. Мы тоже помогаем как можем, взять хотя бы строительство агрогородка. Выполнение других поручений и договоренностей два президента обсудили в Баку. Вообще у Александра Лукашенко был очень плотный график встреч и запланированных, как, например, с Президентом Сербии (кажется еще с прошлого ноября), так и спонтанных. По пути на пленарное заседание, в преддверии family фото и во время выступления отсутствующих на нем.