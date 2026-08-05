Кубок Минска с участием команд КХЛ пройдет на «Олимпик-Арене»

С 13 по 17 августа на «Олимпик-Арене» пройдет Кубок Минска с участием команд КХЛ. За трофей поборются минское «Динамо», «Сибирь», «Адмирал», «Металлург», «Сочи» и «Шанхайские драконы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шесть команд-участниц разбиты на две предварительные группы. Компанию минским динамовцам составили «Металлург» и «Шанхайские драконы». В группу Б вошли хоккейный клуб «Сочи», «Сибирь» и «Адмирал».

Первый матч под руководством Сергея Брылина «зубры» проведут 13 августа против «Шанхайских драконов». 15-го числа белорусская команда померится силами с «Металлургом». А 17 августа станут известны победитель и призеры соревнований.