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В полуфиналы чемпионата Европы по современному пятиборью прошли шесть белорусских спортсменов

05 августа 2026 17:37
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В Турции продолжается чемпионат Европы по современному пятиборью. Сегодня прошла квалификация у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Беларусь представляли восемь спортсменов. В полуфиналы, которые состоятся в пятницу, из трех отборочных групп квалифицировались шесть отечественных пятиборцев. В группе А десятку лучших замкнул Владислав Березовик. Пул Б возглавил Владислав Мелкозеров, вслед за ним расположился Иван Хамцов. На шестой позиции – Иван Нестеров. В группе Ц вторым стал Максим Марук, третьим – Евгений Орел. 

Завтра в Стамбуле состоятся полуфиналы у женщин. Напомним, квалификационный этап успешно прошли пять белорусских пятиборок. В числе участниц наши Мария Гнедчик, Виолетта Гуреева, Анастасия Орел, Милана Певец и Ирина Просенцова.

# Белорусские спортсмены

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