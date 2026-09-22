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Новости по тегу #Экология

Как в Беларуси прошел День без автомобиля? В Гомеле по случаю открыли новую экотропу
22 сентября 2026 17:18

Как в Беларуси прошел День без автомобиля? В Гомеле по случаю открыли новую экотропу

Новую экотропу открыли в Гомельском районе
22 сентября 2026 11:34

Новую экотропу открыли в Гомельском районе

22 сентября Всемирный день без автомобиля. Рассказываем, как Беларусь вносит вклад в чистоту планеты
22 сентября 2026 09:10

22 сентября Всемирный день без автомобиля. Рассказываем, как Беларусь вносит вклад в чистоту планеты

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске
21 сентября 2026 07:05

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области
20 августа 2026 13:46

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области

Что такое эковолонтерство и почему важна эта деятельность? Пообщались с белоруской
19 августа 2026 07:17

Что такое эковолонтерство и почему важна эта деятельность? Пообщались с белоруской

В Беларуси уровень использования коммунальных отходов превысил 50%
19 августа 2026 06:25

В Беларуси уровень использования коммунальных отходов превысил 50%

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе
17 августа 2026 08:32

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе

В КНР представили первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай»
14 августа 2026 08:40

В КНР представили первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай»

Большинство водоемов Англии загрязнены токсичными химикатами
06 августа 2026 19:54

Большинство водоемов Англии загрязнены токсичными химикатами

Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве
05 августа 2026 11:16

Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве

Экологическая безопасность – приоритет! Радиационный фон в Беларуси остается в норме
21 июля 2026 07:02

Экологическая безопасность – приоритет! Радиационный фон в Беларуси остается в норме