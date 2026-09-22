Новости по тегу #Экология

Тысячи жителей по всей стране пересели на общественный транспорт, велосипеды и электросамокаты или просто прошлись пешком.
Маршрут организован по принципу информационных станций. Посетители могут подробнее узнать о местной флоре и фауне, а также об основных экосистемах региона.
22 сентября Всемирный день без автомобиля. Беларусь тоже вносит вклад в чистоту планеты. Республиканская акция охватывает все областные центры и Минск.
Во всех районах города работают 9 «витаминных точек» в рамках акции «На работу на велосипеде».
Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси поставил перед региональными СМИ ряд задач: обозначить проблемные темы, найти точки роста в медиапространстве по экотематике, а главное – вести открытый диалог с аудиторией.
Беларусь славится чистотой, а белорусы, прячущие фантик в карман, если рядом нет урны, это уже легенда.
Лидируют три региона: Гродненская область – более 60 %, Брестская – свыше 55 %, Витебская – более 52 %. Здесь переработка развивается быстрее обще-республиканского уровня.
Тропа протяженностью более километра проходит в лесу за деревней Химы, на границе с агрогородком Александрия Шкловского района.
Документ фиксирует переход от разрозненных природоохранных мер к комплексной системе: снижение выбросов углерода, борьба с загрязнением, восстановление экосистем и развитие экономики на основе экологических решений.
Главный источник проблемы – отходы агросектора и старые очистные сооружения, неспособные фильтровать микрочастицы.
Соглашение создает платформу для взаимодействия бизнеса, государства и общественных организаций.
Мониторинг ведется ежедневно, в том числе в районе БелАЭС и станций сопредельных государств.
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