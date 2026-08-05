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В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые

05 августа 2026 19:45
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Чрезвычайное происшествие произошло в центре Лондона. Там женщина с ножом напала на прохожих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента ранения получили четыре человека. Их доставили в больницы. Медики использовали не только автомобили скорой помощи, но и вертолет. Полиции удалось задержать подозреваемую. 

Как сообщается, это 47-летняя жительница британской столицы. Она арестована по подозрению в незаконном владении оружием и нападении. Однако ее мотивы до сих пор неизвестны. Следователи предполагают, что у нее проблемы с психическим здоровьем.

# ЧП # Нападение # Новости Великобритании

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