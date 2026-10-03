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Новости по тегу #ООН

Мировые цены на продовольствие в сентябре 2026-го выросли на 1,5%
03 октября 2026 10:54

Мировые цены на продовольствие в сентябре 2026-го выросли на 1,5%

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ
29 сентября 2026 17:47

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ

Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
28 сентября 2026 05:50

Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

В ООН заговорили о дефиците продовольствия для 45 млн человек из-за блокады Ормуза
26 сентября 2026 10:01

В ООН заговорили о дефиците продовольствия для 45 млн человек из-за блокады Ормуза

Делегации массово покинули зал – что произошло перед речью Нетаньяху на ГА ООН
24 сентября 2026 19:55

Делегации массово покинули зал – что произошло перед речью Нетаньяху на ГА ООН

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН
24 сентября 2026 19:48

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН

Рыженков в ООН: будущее – за новой архитектурой международного экономического сотрудничества
24 сентября 2026 17:11

Рыженков в ООН: будущее – за новой архитектурой международного экономического сотрудничества

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
23 сентября 2026 09:02

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Трамп анонсировал развертывание сил США и строительство двух новых военных объектов в Гренландии
23 сентября 2026 06:27

Трамп анонсировал развертывание сил США и строительство двух новых военных объектов в Гренландии

Беларусь примет участие в официальном запуске переговоров по Евразийской хартии на 81-й сессии ГА ООН
21 сентября 2026 05:51

Беларусь примет участие в официальном запуске переговоров по Евразийской хартии на 81-й сессии ГА ООН

Кто станет новым генсеком ООН – раскрываем имена фаворитов
13 сентября 2026 19:26

Кто станет новым генсеком ООН – раскрываем имена фаворитов

Застряла в XX веке: почему ООН нуждается в срочном политическом апгрейде?
09 сентября 2026 17:10

Застряла в XX веке: почему ООН нуждается в срочном политическом апгрейде?