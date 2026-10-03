Больше всего подорожал сахар. Его стоимость подскочила сразу на 6 %.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что подобные удары по гражданским объектам следует расценивать как акты, имеющие признаки терроризма.
В своем выступлении Геннадий Казакевич заявил: транснациональные преступные группы все активнее используют криптовалюты и искусственный интеллект, а интернет стал площадкой для кибермошенничества, наркоторговли и торговли людьми.
Жоржи Морейра да Силва уверен, что кризис удастся обойти, если обеспечить проход минимум 5–7 грузовых судов с удобрениями через пролив каждый день.
Кадры официальной трансляции зафиксировали, как представители ряда стран поднялись со своих мест и вышли из зала практически сразу после того, как спикера пригласили к выступлению — этот жест выглядел как явно выраженная форма протеста.
По словам дипломата, вместо резких выпадов и ненормативной лексики Зеленскому стоило бы обратиться к образцам классической литературы – так его речь звучала бы куда уместнее.
Министр указал на системный экономический эгоизм Запада и призвал к равноправному доступу к технологиям, подчеркнув, что искусственные барьеры на пути к прогрессу глобального большинства создаются не случайно.
В центре внимания – подготовка зарубежных визитов на высшем уровне. В приоритете – экономический интерес.
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке лидер США и премьер-министры Дании и Гренландии подписали трехстороннее соглашение, заменяющее оборонный пакт середины прошлого века.
Практическая работа начнется в ноябре. В Минске, на ежегодной конференции по безопасности. Участников саммита глава государства пригласил на нее.
Завершается эпоха Антониу Гутерриша, который возглавляет ООН с 2017 года.
ООН погрязла в сотнях деклараций и резолюций, большинство из которых покрываются пылью на полках, нежели превращаются в инструменты преодоления проблем.
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