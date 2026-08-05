Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста

Чем же занять себя на каникулах будущим акулам пера? Лагерь «Дружные ребята» под Витебском в эту смену изменил привычный распорядок. Здесь школьники примеряют на себя роли корреспондентов и редакторов, а также операторов и видеомонтажеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стендап», «синхрон» – в повседневной речи ребят уже появились профессиональные термины медийщиков. Отряд в эти дни работает в ритме настоящего информационного агентства. Каждое утро у школьников начинается не с похода на пляж, а с самой настоящей редакционной «летучки». Под руководством опытных медиапедагогов ребята учатся находить инфоповоды, брать интервью, писать тексты, монтировать видеоряд.

Вероника Гапоненко, куратор отряда «Медиапрофи»: Здесь научат записывать видео, делать качественные фотографии, писать статьи. Также будет очень много мастер-классов по тому, как работать в кадре, как записывать видео и делать хорошие фотографии, генерировать их в нейросети. Также у вас будут встречи с блогерами.

Маргарита Михайлова, участник отряда «Медиапрофи»: Профессия журналиста очень интересна тем, что имеется возможность пообщаться с разными людьми, узнать много нового, что происходит, к примеру, в мире. То есть в целом журналист больше про коммуникацию.

Дмитрий Андреев, директор Витебского областного дворца детей и молодежи:

В сети Интернет много разной информации, как хорошей, так и, безусловно, плохой, злостной, опасной для детей. И поэтому, когда человек хорошо разбирается в этих направлениях, он, конечно же, защищен. И, наверное, то, что дети занимаются журналистикой, имеют опыт общения в блогосфере, думаю, что их языком гораздо проще и популярнее рассказать своим сверстникам, что такое хорошо и что такое плохо.

Проекту «Медиапрофи» уже второй год. И он не заканчивается в оздоровительном лагере. Так, семь человек, которые выпустились прошлым летом из журналистского отряда, решили продолжить специализированное обучение в витебской медиалаборатории.