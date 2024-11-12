Лукашенко ответил на вопросы журналистов о климатическом саммите: «просто говорильня»

Вне всяких сомнений внимание всего мира 12 ноября приковано к побережью Каспийского моря, где в столице Азербайджана собрались Президенты, главы правительств, руководители международных организаций, а еще сотни экспертов, чтобы говорить о будущем планеты. Всемирный климатический саммит – уже 29-й по счету, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это действительно красная линия, за которой запросто может быть точка невозврата для всего человечества. И речь не только и даже не столько о глобальном потеплении. А скорее и в первую очередь о тех, кто возомнил себя «сильными мира сего» и продолжает повышать «градус» напряженности на планете. И в этом смысле Всемирный саммит в Баку не только дискуссия о климате. Это еще одна попытка отвести мир от военной пропасти. Но все ли готовы воспользоваться этой возможностью? Едва ли. Ситуация в мире после предыдущего саммита стала только хуже. Об этом заявил наш Президент, выступая в Баку. И все же Александр Лукашенко, обращаясь к участникам саммита, а по сути ко всему миру, предложил три важнейших условия выхода из неминуемого тупика для всех. Но услышат ли эти слова те, кто саммит в Азербайджане просто проигнорировал? Речь о лидерах некоторых стран Евросоюза. Так сделает ли бакинский саммит планетарную погоду? Из столицы Азербайджана передает Алена Сырова.

Первые лица государств, журналисты и немного охраны – это специально построенный павильон у бакинского стадиона в нескольких словах. С самого утра здесь многолюдно. Кортеж за кортежем встречали Ильхам Алиев и Антониу Гуттериш. Миссия, требующая от главы Азербайджана и генсека ООН стойкости и терпения. Все же церемония длится не пол и даже не час, но есть в ней и приятные моменты.

Главы государств работают в зоне VVIP. Куда не допускается никто, кроме них самих и двух-трех членов делегаций. В ожидании церемонии открытия, лидеры времени не теряют – используют его для двусторонних переговоров. Часть из них была запланирована заранее, как, например, белорусско-сербские. На прошлом климатическом саммите беседовали на ногах по пути на фэмили фото. Спустя год – обстоятельнее, хоть прорыва во взаимоотношениях не произошло. Тогда Вучич звал Александра Лукашенко с визитом, но мы же понимаем, что это требует серьезной подготовки на уровне правительств. «Старых друзей терять нельзя!» Лукашенко и Вучич провели встречу в Баку.

Уже традиционно на международных мероприятиях Александр Лукашенко проводит переговоры с главами африканских стран. Это прямое следствие заданного нашим Президентом тренда на сотрудничество с «черным континентом». При том эффективное и учитывающее интересы всех сторон. С Президентом Зимбабве обсуждали совместные перспективы и расширение круга взаимодействия, предварительно обменявшись любезностями по-братски. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

Мне 82. И поэтому, смотря на вас, господин Президент, я вижу в вас своего молодого-молодого брата. Лукашенко – Президенту Зимбабве: сделаем так, что у вас появятся свои порты в Мозамбике. Подробнее.

В COP29 принимают участие почти 70 000 человек, из них восемь десятков глав государств и правительств. У каждого есть возможность высказаться и услышать других. Белорусское же слово прямо и правдиво прозвучало еще и накануне. Алена Сырова, политический обозреватель:

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста Александр Лукашенко, раскритиковал работу форума, вернее, то, что обычно происходит после него. И не сказать, что год назад, выступая с высокой трибуны в Объединенных Арабских Эмиратах, глава государства питал какие-то иллюзии. Напротив, прямо и открыто говорил о своих опасениях. Основные посылы он повторил и сегодня.

Регламент выступления – всего лишь три минуты. Предполагается, что за это время можно обозначить суть. Но можно ли? Александр Лукашенко и его факты. Лукашенко: «Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями». Читать здесь. Нескрываемо жестко? А как иначе? У мира нет времени на имитацию бурной деятельности, но, похоже, не многие это понимают. Иначе бы давно, как та же Беларусь делали, что могут. Мы активно переходим на альтернативные источники энергетики. Под соседское улюлюканье построили БелАЭС. И сокращаем выбросы в атмосферу, глубоко погружены в проблематику и видим, что можно сделать глобально – основные тезисы от Президента Беларуси.

Ремарка про «кабалу» откликнулась особенно. Мы ведь не раз видели, как господа под марочкой «за все хорошее и против всего плохого» блюдут строго свои интересы. Когда Александр Лукашенко уже направился к выходу, его буквально облепили с просьбой о фото. Александр Лукашенко не скрывал своего отношения к происходящему и называл все своими именами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организация блестящая! Это единственное, что можно оценить положительно. Но очень дорого.

– Александр Григорьевич, буквально еще одно слово. Ваше общее впечатление?

– Отвратительно. Я тезисно. Все отчитываются, какие великие, а стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что. На Ближнем Востоке война, перспективы большие втягивания еще других стран. И в Украине война. Это только крупные, а их более 50 этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае. И производители, кто больше всего производит? Англосаксы. Где они? Их нет. Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой. Парижское соглашение. Где он? Его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски к этому относятся. Это просто говорильня очередная.

– Говорят, что одна из целей этого саммита – остановить войны и так далее. Насколько вы верите, что это возможно?

– Действительность говорит об обратном. Поэтому я в это мало верю.