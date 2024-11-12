Алиев: двойные стандарты стали modus operandi для некоторых политиков и СМИ в некоторых странах Запада

Вне всяких сомнений внимание всего мира 12 ноября приковано к побережью Каспийского моря, где в столице Азербайджана собрались Президенты, главы правительств, руководители международных организаций, а еще сотни экспертов, чтобы говорить о будущем планеты. Всемирный саммит в Баку не только дискуссия о климате. Это еще одна попытка отвести мир от военной пропасти. Но все ли готовы воспользоваться этой возможностью? Едва ли. Ситуация в мире после предыдущего саммита стала только хуже. Об этом заявил наш Президент, выступая в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что нынешний саммит проходит буквально в 15 минутах езды от места, где была пробурена первая нефтяная скважина в мире. Сегодня Азербайджан нефтегосударством назвать трудно, особенно если опираться на факты, но некоторым СМИ выгодно создавать такой образ республики. Ильхам Алиев рассказал об успехах на пути к зеленому переходу, об экоставке на освобожденные территории Карабаха, но вместе с тем призвал быть реалистами. И помнить «о политике двойных стандартов».