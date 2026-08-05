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Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Минске

05 августа 2026 17:25
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В Минске стартовал Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Сильнейшие спортсмены страны прибыли в столицу, чтобы продемонстрировать свое мастерство, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Минске-2

Первый соревновательный день национального старта начали участники в секторе метания диска, там развернулась борьба между парнями. Наш Евгений Богуцкий начал скромно, а после в шестой попытке раскочегарился и опередил всех своих соперников. В результате снаряд улетел на 60 метров 28 сантиметров и принес ему золото.

Подробнее в видео.

# Легкая атлетика

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