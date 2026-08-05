Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Минске

В Минске стартовал Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Сильнейшие спортсмены страны прибыли в столицу, чтобы продемонстрировать свое мастерство, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый соревновательный день национального старта начали участники в секторе метания диска, там развернулась борьба между парнями. Наш Евгений Богуцкий начал скромно, а после в шестой попытке раскочегарился и опередил всех своих соперников. В результате снаряд улетел на 60 метров 28 сантиметров и принес ему золото.