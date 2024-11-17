Главный акцент – на качество. Как правильно кормить телят для максимального привеса?

День работников сельского хозяйства – время подводить итоги, строить планы на будущее и награждать лучших. Достижений действительно немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, наш корреспондент Галина Буро побывала на одном из самых успешных в стране животноводческом комплексе, узнала, за что Президент вручает орден Почета и как могилевские ученые с помощью звука предлагают влиять на урожай кукурузы.

Эти телята пока еще в младшей группе. Говоря профессиональным языком, находятся на доращивании. Как только их вес достигнет 200 килограммов, переедут в новые квадратные метры – на откорм. И это беспрерывный процесс, ведь комплекс рассчитан на 5 тысяч голов. Уже 15 лет тренды на мясное производство задает его руководитель Норберт Малецкий. Его команда – в лидерах по полученным привесам.

Галина Буро, корреспондент:

Если раньше норма веса быка для сдачи на мясо была от 450 килограммов, то современная планка – не ниже 540. На этом комплексе ее уже преодолели. Быки здесь достигают 600 килограммов.