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Главный акцент – на качество. Как правильно кормить телят для максимального привеса?

17 ноября 2024 13:51
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День работников сельского хозяйства – время подводить итоги, строить планы на будущее и награждать лучших. Достижений действительно немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, наш корреспондент Галина Буро побывала на одном из самых успешных в стране животноводческом комплексе, узнала, за что Президент вручает орден Почета и как могилевские ученые с помощью звука предлагают влиять на урожай кукурузы. 

Главный акцент – на качество. Как правильно кормить телят для максимального привеса?-2

Эти телята пока еще в младшей группе. Говоря профессиональным языком, находятся на доращивании. Как только их вес достигнет 200 килограммов, переедут в новые квадратные метры – на откорм. И это беспрерывный процесс, ведь комплекс рассчитан на 5 тысяч голов. 

Уже 15 лет тренды на мясное производство задает его руководитель Норберт Малецкий. Его команда – в лидерах по полученным привесам. 

Главный акцент – на качество. Как правильно кормить телят для максимального привеса?-4

Галина Буро, корреспондент:
Если раньше норма веса быка для сдачи на мясо была от 450 килограммов, то современная планка – не ниже 540. На этом комплексе ее уже преодолели. Быки здесь достигают 600 килограммов.

Главный акцент – на качество. Как правильно кормить телят для максимального привеса?-6

Аккуратист и педант Норберт Малецкий уверен, все гениальное просто – отшлифовал соблюдение технологии до идеала, отсюда и результат. Главный акцент на качество кормов.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Галина Буро

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