Цифры по экспорту и новинки в сельском хозяйстве – о развитии АПК поговорили с Леонидом Зайцем

Цифровизация сельского хозяйства, умные фермы и современные технологии. Что делают для развития агропромышленного комплекса в этом направлении? Об этом поговорим с гостем программы «Сенат» Леонидом Зайцем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Аграрная отрасль – один из приоритетов для нашей страны. Белорусская продукция пользуется спросом во многих странах мира. На каких рынках ждут наши изделия и что можно сказать об экспортных маршрутах?

Экспорт белорусского сельского хозяйства в 2024-м

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Во-первых, она отвечает именно своей предназначенности. Она отвечает вопросам продовольственной безопасности. Мы видим на продовольственных полках внутреннего рынка огромное разнообразие нашей продукции. Из мяса говядины, из мяса птицы, из мяса свинины… Молочная продукция, кондитерские изделия – вся эта продукция наша отечественная. Она произведена на наших отечественных предприятиях из качественного сырья. Имеет очень высокие потребительские свойства и качества. Потому что ни один белорус сегодня не скажет, что в Республике Беларусь имеет место быть та или иная некачественная продукция. Мы поставляем сегодня продукцию в более чем в 100 стран мира. И вот по итогам девяти месяцев рост экспорта нашей продукции составляет 6,3 миллиарда долларов и 116 % к уровню прошлого года, или плюс практически миллиард долларов к девяти месяцам 2023 года. Мы реализовали на 14 % больше мяса и мясопродуктов и на 23 % больше молока и молокопродуктов. И в Российскую Федерацию, и за пределы других. Наша продукция популярна становится уже на до сих пор неизведанном рынке Африки. Мы сегодня имеем дорожные карты на руках, мы сегодня сотрудничаем именно с этими регионами и поставляем туда сухую и молочную продукцию. И хотел бы сказать, что африканцы заинтересовались нашими технологиями. Им не только необходимо этим накормить свой народ, но они хотят иметь то, что имеет Беларусь. Виолетта Шаблинская:

А если говорить о видах, мы разработали что-нибудь новое в этом году? Леонид Заяц:

Мы сегодня побывали на знаменитом предприятии «Агрокомбинат Дзержинский». Сколько мы с вами увидели инноваций. И каждый вид продукта, он своеобразен по-своему, но очень интересен для потребителя. Поэтому совершенству предела нет.

Чем уникален агрокомбинат «Дзержинский» для области и для страны

Виолетта Шаблинская:

Вы затронули уже тему про «Дзержинский». Вы раньше возглавляли его. Что вы можете отметить, что новое появилось и какие внедрены технологии? Леонид Заяц:

То, что было в 2012 году, и то, что стало в 2024 году, это большое отличие. Во-первых, масштабно комбинат разросся. Он имеет сегодня около 120 тысяч гектаров земли. В восьми регионах Минской области расположены земли агрокомбината. Там работает более восьми тысяч человек – армия людей. Хотел бы сказать, что это многоотраслевое предприятие, которое обеспечивает себя кормами. Производит зерно, производит рапс, у себя перерабатывает, производит комбикорм. Внутри системы все потребляется, производится мясо птицы, которое на 90 % разделывается на предприятии, поставляется на внутренний рынок, обеспечивая наше население качественными продуктами питания, и поставляется за пределы страны. Сегодня имеем мощную базу для дальнейшего старта по производству продукции животноводства. К этой заветной цифре в девять миллиардов долларов мы уже пришли в этом году. Виолетта Шаблинская:

Леонид Константинович, комплекс по переработке мяса индейки. В чем его уникальность для области и для страны? Леонид Заяц:

Здесь, в чистом поле, собственно, родился этот комплекс. В этом году эта площадка выйдет на свой пик. Положены огромные средства, созданы дополнительные рабочие места. И как итог, производится более 70 видов мяса с индейки. И полуфабрикаты, колбасные изделия, рулеты, копчености. Это делает это предприятие визитной карточкой.

Новые технологии в АПК

Виолетта Шаблинская:

Цифровизация сельского хозяйства, умная ферма и современные технологии. Что делают для развития аграрно-промышленного комплекса в этом направлении? Леонид Заяц:

Точное земледелие, там, где будет использоваться рационально топливно-энергетический ресурс, там, где будет рационально вноситься минеральное удобрение в состав защиты растений. Это, безусловно, даст возможность экономить эти ресурсы дорогостоящие, но и даст возможность сегодня повлиять на те места, которые менее снабжены минеральным питанием. Поэтому в этой части очень большая программа, определены пилотные хозяйства нашей республики, которые в этом году, на будущий год, будет внедрять такую систему земледелия. Я думаю, что это перспектива, это будущее нашего сельского хозяйства. То, что мы сегодня вносим, денег стоит. И топливо в том числе. Это минимизирует проходы сельскохозяйственной техники. Что касается ферм, строятся молочно-товарные комплексы. От фермы до 2030 года мы уйдем. Современные молочно-товарные комплексы будут оснащены современным оборудованием, которое очень серьезно подсказывает сегодня специалисту, что необходимо в данную минуту делать с каждым животным. На каждое животное заводят паспорт, он хранится в сервере, в системе данных, в компьютеры вносятся новые данные в эту карточку за каждый день. И мы сегодня можем прогнозировать продуктивность молока на 2025-2026 годы.

Как увеличился валовый намолот зерна?

Виолетта Шаблинская:

Леонид Константинович, «Дожинки» продолжают чествовать тружеников села. Яркий фестиваль уже прошел практически во всех областях. На ваш взгляд, какой результат урожая в этом году? Леонид Заяц:

Венцом всех дел земледелия являются «Дожинки». Это устоявшийся праздник в нашей стране, который полюбился сегодня земледельцам. На празднике можно сказать огромное спасибо тем, кто кормит наш народ. И очень приятно и почетно, что на этом празднике принимает участие глава государства. Когда глава государства благодарит обыкновенных крестьян за их труд, просто гордись этим. Потому что есть за что. И мы видим за что. Не самый худший год для аграриев текущий. Все-таки валовый намолот во всех категориях хозяйств стоял в 10,3 миллиона тонн. Это на 800 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. Это позволит засыпать семена, обеспечив государственный заказ, а также обеспечить для общественного животноводства. В этой структуре этих зерновых культур почти 2,5 миллиона тонн кукурузы. Такого страна еще не видела. У нас создана база, платформа для дальнейшего роста продукции животноводства. Виолетта Шаблинская:

Не только ведь заслуга аграриев, но еще и техники.

Отечественная техника не уступает западной