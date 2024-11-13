Последствия глобального потепления наступят уже к 2030-му – подводим итоги климатического саммита

Как остановить глобальное потепление, которое может обернуться массовым голодом и колоссальными экономическими убытками? Кто виноват в загрязнении окружающей среды и как в планетарном масштабе найти тождество, когда экономичное будет еще и экологичным? Как государствам получить равный доступ к «зеленым» технологиям и как в природоохранной сфере избавиться от политического лобби? Вопросов по итогам Всемирного климатического саммита в Баку осталось едва ли не больше, чем было перед его началом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда весь мир стоит у невероятно опасной черты, когда государства из числа тех, что любят показушно играть военными «мускулами», охотнее тратят деньги на танки и боевые вертолеты, нежели на сохранение климата – вот в этой ситуации действовать нужно срочно. И от слов пора переходить к делу. Об этом накануне, обращаясь к участникам саммита, заявил Александр Лукашенко. Впрочем, этот месседж нашего Президента скорее был адресован тем, кто попросту проигнорировал саммит. Ряд западных лидеров не приехали в Баку, дав четко понять – им сегодня не до совместных рецептов сохранения планеты. Война и современная гонка вооружений – слишком лакомая прибыль, чтобы от нее отказаться. Что в этой ситуации предлагает Беларусь? Точно не пустые слова. А три конкретных шага на пути к безоблачному будущему Земли. Их с этой мировой трибуны в Баку озвучил наш Президент. Но услышат ли этот голос Минска на всех континентах? Удастся ли изменить взгляды на мир западных политиков-однодневок? И станет ли погода в нашем общем доме действительно проблемой номер один? Резонными вопросами по окончании очередного Всемирного климатического саммита задалась Полина Королева.

Климатический саммит в Баку еще до его начала называли «моментом истины» – последней возможностью для мировых лидеров найти реальное решение ситуации, которая все ближе к критической. Однако похожие надежды мы слышали и в 2023 году, когда конференция проходила в Дубае. Александр Лукашенко принимал участие в обоих мероприятиях. И похвалить смог лишь организацию подобных встреч. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организация блестящая! Это единственное, что можно оценить положительно.

Победой Азербайджана как страны-организатора конференции можно назвать достигнутую договоренность о запуске многомиллиардных углеводородных рынков, регулируемых правилами ООН по выбросам. Это поможет крупным загрязнителям сократить объемы выбросов и собрать часть денежных средств, которые понадобятся развивающимся странам для адаптации к последствиям изменения климата. Отметим, за последние 20 лет только в 55 государствах с самой уязвимой экономикой ущерб от климатических изменений превысил 500 миллиардов долларов. Несмотря на относительно позитивное завершение второго дня конференции в Баку, общее настроение мероприятия удручающее. Как отмечают эксперты, надежды на конкретные решения «зеленой» повестки не оправдались ввиду отсутствия ряда стран. Аналитик БИСИ: Беларусь готова делиться экологическими компетенциями в рамках ШОС и БРИКС.

Из стран Большой двадцатки форум посетили только лидеры четырех государств. Остальные самостоятельно определиться с позицией по климату не смогли: ориентируются на недавнее заявление команды Дональда Трампа о повторном выходе США из Парижского соглашения. Более того, вместо ухода от использования ископаемого топлива глава Еврокомиссии после переизбрания Трампа заявила, что ЕС вместо развития «зеленой» экологии будет увеличивать закупки американского сжиженного газа – самого грязного вида топлива. Ради интересов США Евросоюз готов отказаться от большинства ранее взятых на себя обязательств. Лукашенко: «Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями». Полная речь Президента Беларуси на саммите в Баку – читать здесь.

Касательно составляющей саммита, белорусский лидер охарактеризовал его резко, но справедливо: «говорильня». Выступавшие хвалились достижениями в зеленой повестке. Закономерный вопрос: почему в таком случае ситуация стала только хуже? С 2000-го от аномальной жары ежегодно умирает более 480 тысяч человек. Продолжительность засух выросла на 29 %, от чего в большей степени страдает население Африки. За два столетия средний уровень мирового океана повысился на 21 сантиметр, при этом 10 из них пришлись на последние 27 лет. И процесс продолжается в рекордном за 2,5 тысячи лет темпе. Это приводит к наводнениям. Одна из последних водных катастроф произошла в Испании: всего за восемь часов в некоторых районах выпала годовая норма осадков. Погибли более 200 человек. В Беларуси на 57% снизили выбросы парниковых газов по состоянию на 2022-й – Масляк. Финансовая поддержка развивающихся стран и их климатических программ была основной на саммите 2023 года. По его итогам удалось собрать порядка 700 миллионов долларов. Этого недостаточно. И, надо сказать, без скандальных заявлений не обошлось. Вкладываться в безопасность уязвимых стран хотели не все, в первую очередь нежелание изъявили те, кто десятилетиями разрушали природу колониальных государств. Финансирование – камень преткновения и в 2024-м. Однако все, что может сделать ООН: предупредить о последствиях.

Саймон Стил, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН:

Финансирование борьбы по изменению климата – это не благотворительность. Подобные шаги полностью отвечают интересам каждой страны, в том числе самых крупных и богатых. Если как минимум две трети стран мира не смогут позволить себе резко сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, то каждая страна заплатит за это жестокую цену.

Из-за глобального потепления миру грозят пять климатических переломов с необратимыми последствиями. И произойдут они не в отдаленной перспективе, а еще до 2030 года. Дело в нагревании планеты, которому наша жизнедеятельность только способствует. Замедлить рост глобальной температуры было целью Парижского соглашения. Его подписали порядка 200 стран, стремились выполнить единицы. Документу было суждено стать не решением проблемы, а первым декоративным соглашением в истории климатической повестки. Михайловский: на Западе климатическую повестку используют для заработка денег и политических очков.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

В соответствии с Парижским соглашением страны-доноры так называемые, развитые страны обязаны выделять ежегодно не менее 100 миллиардов долларов США для поддержки развивающихся стран. Так вот эта цифра ни в один год не была достигнута. Максимально приблизилась только в 2022 году. Если все это проецировать на вооружение, стоимость одной американской ракеты сегодня составляет четыре миллиона долларов США, стоимость ракетной установки – более миллиарда. Можно путем простой арифметики понять, во что же у нас обходятся военные действия и как ничтожно мало надо средств для поддержки тех или иных экологических инициатив. Достаточно сложно отстаивать свою точку зрения, свою позицию. Несмотря на то, что подтверждается определенный объем финансирования, очень сложно подтвердить заявку. Как правило, в принятии решения об одобрении заявки от Глобального экологического фонда участвуют 32 страны. И это решение должно быть единогласным, чтобы твоя заявка прошла. А понятно, когда там присутствует ряд стран, некорректно их называть, это маловероятно. Мы, к сожалению, столкнулись с ситуацией, что проект по гомельскому Полесью с целью заболачивания территорий и перевод их в хозяйственное ведение (речь идет о территориях, которые пострадали в результате чернобыльской аварии). Нам выделено на это 6,9 миллиона долларов США. Мы уже несколько раз совместно с нашими партнерами ПРООН штурмуем Глобальный экологический фонд, но пока получаем отказ.