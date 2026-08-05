Лучшие легкоатлеты поспорят за медали Кубка Беларуси

На столичном стадионе «Динамо» стартовал Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. За награды спорят сильнейшие спортсмены страны, а также гости из России, Ирана и Узбекистана. За два дня участники разыграют медали в 20 финалах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте турнира шла плотная борьба в секторе метания диска у мужчин. Наш Евгений Богуцкий только в шестой попытке смог отправить снаряд значительно дальше своих соперников. Как итог – 60 метров 28 сантиметров и золотая награда.

У женщин в тройном прыжке также было жарко. Основная борьба развернулась между белорусками Виолеттой Козловской и Анастасией Дрозд, которая в итоге улетела на 13 метров 84 сантиметра. Виолетте покорилась отметка за 14 метров. У женщин на дистанции 3 тысячи с препятствиями не было равных брестчанке Инне Новик.

Игорь Сиводедов, государственный тренер Беларуси по легкой атлетике:

Сейчас уровень в Европе за последние буквально 3-4 года вырос настолько, что немножко уже волнительно. Поэтому надо быстрее возвращаться туда. Традиционно в секторе для прыжка с шестом мы рассчитываем, что Матвей Волков после травмы может показать хороший результат, Алексей Котковец, девочки в прыжках в высоту, Карина Таранда и Лиза Валуева.

Также рассчитываем на Татьяну Холодович и ряд других наших спортсменов. Погода благоприятствует, ни жарко ни холодно, солнце не светит. Дальше команда уходит в отпуск, отдыхает, чтобы с нового сезона, с осени, начать подготовку, надеемся, к Олимпийским играм.

Кубок Беларуси в отсутствие допуска на международную арену считается наиболее значимым турниром сезона. Результаты, показанные на столичном стадионе, будут соотнесены с показателями чемпионата Европы – 2026, который стартует на следующей неделе.