В Литве непогода уничтожила десятки тысяч гектаров посевов

В Литве уборочная может закончиться раньше срока. И не потому, что аграрии работают сверхурочно, а потому, что собирать с полей им придется гораздо меньше обычного, а иногда и вовсе нечего. В стране возникли серьезные проблемы с урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной грозящего продовольственного кризиса стала погода. Площадь поврежденных посевов из-за экстремальных летних катаклизмов составила почти 50 тысяч гектаров. И это только предварительные официальные данные. Выращенные фермерами овощи и зерновые регулярно уничтожали ливни, ураганные ветры и град.

Только в июле из-за штормов сельхозпроизводители понесли убытки в размере 6 миллионов евро. Точный размер ущерба еще трудно подсчитать, он станет окончательно известен, когда весь собранный урожай окажется в хранилищах. Однако фермеры уверены, что потери могут еще увеличиться. О тяжелой, а порой и критической ситуации на полях, по данным местных СМИ, говорят фермеры почти из 50 муниципалитетов.