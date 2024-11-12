Не просто традиция – вот куда отправили дрова, которые накололи журналисты во время чемпионата

Поддержать не только словом, но и делом. Трудиться на благо страны – это в характере белорусов. И журналисты поддерживают добрую традицию. Нуждающимся доставили часть дров, которые во время чемпионата накололи сотрудники СМИ. На турнире 34 команды заготовили около 20 кубов. Полезный подарок сегодня вручили двум одиноким жительницам деревни Шепели. Одной из них скоро 70, другой – 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О согревающей своим теплом коллективной работе журналистов – материал Алины Мычко.

Полные дров МАЗы сегодня остановились в деревне Шепели Минского района. Первый адрес – по Садовому переулку. Здесь в небольшом домике живет Тамара Вячеславовна Артимович. Вести хозяйство 70-летней женщине непросто – у нее вторая группа инвалидности. А заготовка дров – задача вовсе непосильная. Так что такая помощь пришлась как раз кстати. Второй МАЗ доставил ценное топливо Регине Петровне Бурло. Ей скоро исполнится 85. Родные зовут жить в город, но свой дом женщине милее. Со всем справляется сама, кроме заготовки дров. Эта работа ложится на плечи близких. Но и они не могут приезжать часто. А запаса, который привезли сегодня, хватит как минимум на 3 месяца.

Регина Бурло:

Одна живу, вот сестра приезжает. Кто тут может помочь? Соседи – вот они помогают нам. Чтобы протопить небольшие дома, женщинам каждый сезон приходится заказывать несколько полных прицепов топлива. Для пенсионерок это весьма хлопотно, и деньги совсем ни при чем. Разгрузить и наколоть дрова приходится просить соседей. Плоды журналистского труда греть будут долго – древесина для этого подходит идеально. Делать все вместе – толокой – и помогать тем, кто в этом нуждается. Это не просто традиция, а суть белорусской души. Искренняя забота никому не даст замерзнуть в холода. На дрова, к слову, пошли деревья, пострадавшие во время летней непогоды.