В Варшаве прошёл марш националистов по случаю Дня независимости

Мнения Минска и Варшавы по принципиально важным вопросам нередко разнятся. В Польше свои идеалы западного образца. Их с размахом сегодня демонстрируют всему миру. В день национального праздника проходит еще одно, к сожалению, уже традиционное мероприятие, которое польские власти не любят афишировать. Под гром военных оркестров и парадов, приуроченных к торжественной дате, из тени закоулков на улицы Варшавы выходят маргинальные группы людей, которые организуют свое шествие. Уже перед началом марша были задержаны около 80 человек, многие из которых для вдохновения запаслись наркотиками. Чтобы ярче заявить о себе, участники шествия запаслись фаерами и шумовыми гранатами. Ведь свое сборище они громко назвали «Маршем независимости».

Но это скорее независимость от здравого смысла и уроков истории, которые ярко показали, к чему приводит нацизм и прочие его составляющие. Поскольку нестройные колонны носителей идеологии правого толка всегда проходят под националистическими лозунгами. В 2024 году они выбрали такой: «Великая Польша, сила – это мы». Он очень перекликается с тем, что выкрикивали нацисты в фашистской Германии. Варшавская мэрия прекрасно понимает, что это, мягко говоря, неоднозначное шествие буквально пачкает улицы польской столицы, причем во всех смыслах, да и заканчивается обычно все некрасиво – стычками с полицией, погромами и драками.

Тем удивительнее, что после первоначального запрета акции чиновники вдруг передумали. Хоть и с очень большой неохотой, но столичные власти все-таки дали добро на этот шабаш. Только на всякий случай в целях безопасности своих же граждан вывели на улицы усиленные наряды полиции. Потому что от людей, несущих плакаты с расистскими лозунгами, можно ждать чего угодно.

Благо опыт уже есть. В 2020 году в столкновениях с так называемыми демонстрантами пострадали более тридцати полицейских. А в 2013-м молодчики и вовсе устроили погромы. Что удивительно, виновные не наказаны, наверное, потому что националистические лозунги как-то совпадают с мнением нынешних польских властей и, кто знает, возможно, и придуманы ими.