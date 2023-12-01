«Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата

Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль-Васл» менял свои очертания, став тем самым комфортным местом встречи собравшихся на правительственном уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава нашего государства выступал 27-м. Согласно услышанному, внес корректировки в подготовленную речь. Президент не стал говорить, «что нужно сделать», пускаться в патетику, а по существу объяснил, что привело нас к нынешней ситуации. А значит, какие ошибки стоит исправить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Климат меняется. Ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, весьма прогрессивно. Но чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричины. Прежде всего это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному, превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты, а войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки. И делается все порой якобы в целях устойчивого развития.
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