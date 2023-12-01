«Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата

Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль-Васл» менял свои очертания, став тем самым комфортным местом встречи собравшихся на правительственном уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства выступал 27-м. Согласно услышанному, внес корректировки в подготовленную речь. Президент не стал говорить, «что нужно сделать», пускаться в патетику, а по существу объяснил, что привело нас к нынешней ситуации. А значит, какие ошибки стоит исправить.