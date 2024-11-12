Лукашенко: «Нужно отменить всё, что мешает международной торговле технологиями»

Пора от слов перейти к делу! Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобальный форум проводится ежегодно под эгидой ООН. В конференции в Баку принимают участие более 70 тысяч человек со всего мира, включая глав государств и правительств. Регламент подобного рода мероприятия предусматривает выступление до трех минут. Но как донести суть глобального за это время? Александр Лукашенко был предельно четким и откровенным в своем выступлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата. Но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат на нашей планете. Так что, стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня те, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Стоит вопрос, так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах?

Александр Лукашенко:

Когда-то Президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот Президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Единственное, хотел бы поздравить своего коллегу с прекрасной организацией этого сложного саммита. Но те, кто сегодня думает, что пронесет отсутствие на этом саммите, не пронесет. Шторм в Соединенных Штатах Америки, недавно – Валенсия, погибли люди. Это говорит о том, как мы улучшаем наш климат. Я это откровенно говорю, потому что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Мы жестко выполняем все обязательства, которые взяли на себя. Но поскольку из-за вот такого махрового бюрократизма секретариата ООН – за 3 минуты практически сказать невозможно что-то – я ограничусь буквально несколькими предложениями.