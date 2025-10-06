Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности? На площадке ток-шоу «По существу» собрались медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы. Почему врачи не пишут диагноз «ковид»?

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Человеку не столь важное значение, какой диагноз, в зависимости от состояния. То есть у нас специфическое лечение есть в отношении гриппа, и все-таки у врача будут те основные точки, моменты, на которые он обратит внимание и заподозрит, что это грипп. Но со стороны Минздрава здесь невыгодно утаивать какую-то статистику, потому что на основании оценки всех случаев заболевания, будь то суммарно ОРИ, отдельно грипп, отдельно коронавирус, осуществляется оценка эпидемиологической ситуации в стране. Чтобы понимать, где мы находимся, и прогнозировать, как будет развиваться эпидситуация дальше, и при необходимости предлагать какие-то мероприятия по профилактике. Кирилл Казаков, СТВ:

Можно я сейчас расшифрую для себя? ОРВИ – это может быть в том числе и коронавирус? Алла Дашкевич:

Может. Кирилл Казаков:

То есть если вам пишут ОРВИ, и вы считаете, что я заболел коронавирусом, то есть вы можете болеть ковидом, врач не врет. Алла Дашкевич:

Может. От чего реально может спасти прививка? Пугающие факты о гриппе

Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням:

Есть категория родителей, их немного, которые категорически против прививок. Тут это только грипп, вакцинация от гриппа. Это нехорошая тенденция. Понимаете, когда дети поступают в стационар с диагнозом грипп, он скоро пойдет, мы пока не диагностировали. Но скоро уже будет подъем заболеваемости гриппом. И когда поступают дети в тяжелом состоянии, потому что надо помнить всегда, грипп идет с пневмококковой инфекцией. Дети, когда заболевают, особенно те, которые не привиты, на пятый день лихорадки, это высокая лихорадка, это пневмококковая инфекция, это тяжелая пневмония, которые потом поступают в детский хирургический центр, вплоть до того, что нужно хирургическое вмешательство, начинают родители думать. Плюс, еще надо не забывать, идет грипп, на конце гриппа всегда подъем менингококковой инфекции. А это, простите меня, летальность высокая. Какие бы антибиотики ни были, 10-15 % – это летальность от менингококковой инфекции. Она во всем мире такая. Плюс не надо забывать о том, что 60 % – это инвалиды. Государство тратит деньги в основном на реабилитацию этих пациентов. Не надо далеко ходить. Сейчас поступил мальчик с менингококковой инфекцией, 11 лет. Он полностью стал глухим. Государство будет тратить деньги. Читайте также: Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси Почему детей важно вакцинировать от кори? Объясняет эксперт Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич Какие вирусы сегодня циркулируют в Беларуси?

Алла Дашкевич:

Сам термин острая респираторная инфекция в себя включает большое количество проявлений, которые вызываются более двух сотен вирусов. И по большому счету врач, специалист, к которому обратился пациент, он все равно может отличить, то есть это ОРИ, которое вызвано негриппозными вирусами, либо если это проявление заболевания более тяжелое, это все-таки грипп, коронавирус, здесь, возможно, нужно в каких-то случаях лабораторное тестирование. Хотя в целом, когда мы говорим о группе респираторных инфекций, острых респираторных инфекций, ведь специфического лечения нет. То есть мы обходимся симптоматической терапией. Опять же, мы можем ориентироваться условно на периоды подъема заболеваемости. Да, сейчас мы в сезоне, активном сезоне острых респираторных инфекций. Это происходит из года в год. В настоящее время по результатам лабораторного мониторинга мы можем говорить о том, что у нас циркулируют негрипозные респираторные вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, тот же SARS-CoV-2, который уже тоже принял характер сезонной инфекции. Вирусы гриппа появятся в циркуляции чуть позже, то есть они начнут циркулировать с конца ноября, декабрь, и, как правило, период подъема заболеваемости, который характерен для нашей страны, это конец января-февраль. И тут я все равно бы вернулась к вопросам профилактики. Вот этот период, в котором мы сейчас находимся, это тот период, который наиболее благоприятный для профилактики. Мавричев: у вакцинированных против ВПЧ девочек во взрослом возрасте нет ни одного случая рака шейки матки. Подробнее. Сколько дней можно находиться дома без больничного?

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

На сегодня дана возможность работодателю разрешать своему сотруднику до пяти дней находиться дома без больничного листа. Но в целом вопрос больничного не в том, чтобы тебя освободили от работы. Вопрос в том, чтобы тебе дали рекомендации, которые необходимо осуществлять для того, чтобы быстрее выздороветь. Кирилл Казаков:

А интернет на что? Что вы говорите? Алена Сырова, СТВ:

В интернете один диагноз. Там сразу очередь выстраивается. Александр Старовойтов:

Интернет – это все хорошо, но лучше, когда еще никто не отменял осмотра, выслушать, послушать, сделать анализы. Это те вещи, которые часто необходимы. Здесь, конечно, можно видеть то, что когда ты пару дней с температурой 37 и потом у тебя все хорошо, да, тебе не надо никуда идти. Но если у тебя три-пять дней температура 38-39, то уж будьте любезны. Алена Сырова:

Одним цинком и витамином C, что там назначают, не обойдешься. Александр Старовойтов:

Да. В каком возрасте детей прививают от кори и краснухи?