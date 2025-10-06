Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Многие заболевания, которые приводят к пандемиям, являются сезонными. И грипп, и коронавирус, и многие другие заболевания, которые приходят весна-осень, они приходят ежегодно, они могут быть в большей или меньшей степени, в зависимости от штамма, который появляется и мутирует, они протекают по-разному, но они никогда не проходят мимо и всегда цепляют определенное количество жителей. Многие из нас, из слушателей наших тоже ежегодно переболевают гриппом.

Хочу сказать, что профилактику еще никто не отменял, как и с другими заболеваниями. Когда началась полноценная профилактика гриппозной вакциной в Республике Беларусь, мы всегда можем отметить, что заболеваемость снизилась. На сегодняшний день уровень заболеваемости низкий, он ниже прошлогоднего уровня заболеваемости, но это не значит, что грипп не придет вовсе. Он придет в свое время, в зависимости от того, как будут течения, которые всегда двигаются с Востока на Запад.

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда мы ожидаем его?

Александр Старовойтов:

Это естественные процессы, когда идет миграция птиц, когда идут другие сезонные процессы. И обычно они наступают с ноября по январь, год на год не приходится. И вакцинацию мы начинаем раньше, чтобы был промежуток времени, когда установится иммунитет.