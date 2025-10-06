32 минчанки удостоены ордена Матери по указу Президента

За любовь и заботу. 32 минчанки удостоены ордена Матери. Многие из них успешно совмещают семью и карьеру. Это женщины самых разных профессий и возрастов, но всех их объединяет одно – безграничная любовь к своей семье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них Татьяна Юшкевич. Многодетная мама работает на кондитерской фабрике и занимается изготовлением шоколада. При этом ей удается сохранять гармонию в доме и быть примером для детей.

В большой семье Юшкевичей пятеро детей. Три мальчика и две девочки. Даниил, Тимофей, Кира, Доминика и Дамир. И застать всех одновременно дома – задача со звездочкой. Но для каждого из них это место, где всегда царит уют и ждут.

Татьяна Юшкевич:

У всех разных характер. Это просто надо быть мамой-психологом, найти подход к каждому ребенку, договариваться, чтобы не было обид, упреков.

Татьяна работает на кондитерской фабрике. Там же познакомилась и с мужем. И с тех пор больше не расставались. Никогда не думали, что станут многодетными родителями. А сейчас уверены, что дети – это самое большое счастье.

Татьяна Юшкевич удостоена ордена Матери. И для нее это очередной повод для гордости. Ведь это одна из самых почетных наград, которая вручается тем, кто посвятил себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей. И поддержка многодетных семей приоритет государственной политики в Беларуси.