Новости по тегу #Александр Старовойтов

Главная особенность соревнований в 2026 году – применение технологий виртуальной реальности для оценки профессиональных навыков будущих медиков. Еще до открытия участники освоили работу со специальной программой и VR-очками.
Каждую субботу медицинские вузы и колледжи превращались в обучающие площадки, где опытные врачи учили подростков базовым навыкам сердечно-легочной реанимации и первой помощи.
Минск на ближайшие дни станет одной из главных площадок в сфере здравоохранения.
Белорусская фармацевтика не только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и активно заявляет о себе на международной арене. Наши лекарства можно найти в аптеках 30 стран.
В аптеках страны каждый второй препарат на полке – отечественный. А в больницах этот показатель достигает 80 %.
Почему не ставят диагноз «ковид»? От чего реально может спасти прививка? Какие вирусы сегодня ходят по стране? На эти и другие вопросы отвечали в ток-шоу «По существу».
«Родина на это тратит больше 42 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатным комплектом прививок население нашей страны.»
«Многие заболевания, которые приводят к пандемиям, являются сезонными. И грипп, и коронавирус, и многие другие заболевания, которые приходят весна-осень, они приходят ежегодно».
Министр здравоохранения Беларуси встретился с делегацией из Санкт-Петербурга. Тем для обсуждения нашлось немало – от внедрения инноваций до обмена опытом
Автоматический стеллаж вмещает около 300 лекарственных препаратов. По запросу ведется сбор и доставка товаров прямо к кассе. Умная машина позволяет сократить время на поиск нужного препарата.
Надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием установлена в размере 35 % от оклада.
Запуск этого производства не только соответствует задачам, поставленным правительством перед профильной сферой, но и отвечает актуальным потребностям страны в качественных и эффективных медикаментах.
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