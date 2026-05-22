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Новости по тегу #Александр Старовойтов

Будущее медицины – в Минске прошла олимпиада медиков с использованием VR-технологий
22 мая 2026 07:08

Будущее медицины – в Минске прошла олимпиада медиков с использованием VR-технологий

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»
15 мая 2026 17:50

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»

Специализированный медицинский форум 12 мая открывается в Минске
11 мая 2026 18:29

Специализированный медицинский форум 12 мая открывается в Минске

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?
15 октября 2025 17:34

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?

На страже здоровья! День фармацевта отмечают в Беларуси
15 октября 2025 07:49

На страже здоровья! День фармацевта отмечают в Беларуси

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты
06 октября 2025 19:10

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты

42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки
06 октября 2025 17:17

42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси
06 октября 2025 15:54

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере
15 июля 2025 13:40

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере

Аптека будущего! В Минске открылся роботизированный аппарат для продажи лекарств
23 апреля 2025 06:31

Аптека будущего! В Минске открылся роботизированный аппарат для продажи лекарств

Минздрав увеличил размер надбавок медработникам со средним специальным образованием
12 февраля 2025 10:36

Минздрав увеличил размер надбавок медработникам со средним специальным образованием

В Минске открылось предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний
20 декабря 2024 17:47

В Минске открылось предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний