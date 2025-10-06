Этого ждали 15 лет! В Гомеле вновь приступили к строительству магистрали «Восточный обход»
В Гомеле намерены в корне решить главную транспортную проблему областного центра. Восточный обход не только поможет избавить полумиллионный населенный пункт от транзитного транспорта, но и соединить крупные микрорайоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет реализация первого из четырех этапов масштабного проекта – возведение магистральной дороги протяженностью более 5 километров.
Гомельчане ждали этого 15 лет: строители вернулись к работе на объектах «Восточного обхода». Эта магистраль длиной более 40 километров свяжет северный и южный въезды в город, чтобы разгрузить его центр от транзитного транспорта. Первый шаг – соединить улицы Мазурова и Добрушскую, проложив путь через Сож. Для этого бригады двигаются навстречу друг другу. На правой стороне формируют основу трассы – насыпают 2 километра земляного полотна.
Дмитрий Ермаков, исполняющий обязанности директора гомельского дорожно-ремонтно-строительного управления № 113:
Под этот вид работ был разработан карьер, из которого идет добыча грунта на устройство нижнего, подстилающего слоя дорожной одежды. Ежедневно вывозка составляет 3,5-4 тонны грунта. Задействовано порядка 30 самосвалов. Также на этом объекте работает 22 единицы дорожной техники.
Аналогично рядом разработали карьер «Березки» – для добычи грунта на верхний слой будущей дороги. С левой стороны за работу взялись мостостроители, им предстоит прокладывать путь над водой.
Подробности в видео.