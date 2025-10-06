Этого ждали 15 лет! В Гомеле вновь приступили к строительству магистрали «Восточный обход»

В Гомеле намерены в корне решить главную транспортную проблему областного центра. Восточный обход не только поможет избавить полумиллионный населенный пункт от транзитного транспорта, но и соединить крупные микрорайоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет реализация первого из четырех этапов масштабного проекта – возведение магистральной дороги протяженностью более 5 километров.