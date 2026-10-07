Новости по тегу #Грипп

По данным специалистов, преобладают негриппозные вирусы. Традиционный рост заболеваемости ожидают в конце января – начале февраля.
В Беларуси фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.
Специалисты рекомендуют соблюдать и правила гигиены рук, а также не забывать о респираторном этикете.
Почему не ставят диагноз «ковид»? От чего реально может спасти прививка? Какие вирусы сегодня ходят по стране? На эти и другие вопросы отвечали в ток-шоу «По существу».
«Многие заболевания, которые приводят к пандемиям, являются сезонными. И грипп, и коронавирус, и многие другие заболевания, которые приходят весна-осень, они приходят ежегодно».
Оптимальный срок – октябрь. Иммунитет формируется в течение двух недель и защищает во время всего эпидсезона.
В распоряжении медиков три вакцины против гриппа. Все они включают актуальные в сезоне штаммы вирусов.
Однако учитывая погодные метаморфозы нынешнего года, этот рубеж, похоже, будет преодолен без медицинских антирекордов.
В Беларуси прививку от гриппа сделали около 1 миллиона 250 тысяч человек.
В первую очередь иммунизацию рекомендуют пройти людям из группы риска. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и те, кто в силу профессии общается с большим количеством людей.
Данное заболевание имеет сезонный характер, преимущественно болеют люди в осенне-зимний период. Оно характеризуется высокой контагиозностью, то есть очень быстро распространяется вирус от человека к человеку.
Симптомы бронхита могут включать кашель с отхождением мокроты, затрудненное дыхание, покраснение горла, повышение температуры тела, общую слабость и утомляемость. При острой форме симптомы обычно проявляются резко и усиливаются в течении нескольких дней.
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