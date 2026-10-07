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Новости по тегу #Грипп

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек
07 октября 2026 07:16

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек

Сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом отмечают в Беларуси
05 февраля 2026 14:20

Сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом отмечают в Беларуси

Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси
02 февраля 2026 18:11

Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты
06 октября 2025 19:10

Грипп, ковид и прививки – об эпидемиологической ситуации в Беларуси говорили эксперты

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси
06 октября 2025 15:54

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа
02 октября 2025 18:07

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа

Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси
01 октября 2025 13:49

Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси

Самый опасный период заболеваемости! Узнали, как обстоят дела с гриппом и ОРВИ в Минске
05 марта 2025 18:01

Самый опасный период заболеваемости! Узнали, как обстоят дела с гриппом и ОРВИ в Минске

В Беларуси завершается массовая вакцинация против гриппа
27 ноября 2024 17:37

В Беларуси завершается массовая вакцинация против гриппа

Более 100 тысяч человек привились против гриппа в Минске
21 октября 2024 19:20

Более 100 тысяч человек привились против гриппа в Минске

Как снизить риск заражения гриппом? Подробности узнали у врача-терапевта
11 октября 2024 15:40

Как снизить риск заражения гриппом? Подробности узнали у врача-терапевта

Как предотвратить развитие бронхита? Поговорили с врачом-терапевтом
11 октября 2024 13:29

Как предотвратить развитие бронхита? Поговорили с врачом-терапевтом