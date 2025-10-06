42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Кстати, мы тут все говорим про те льготы, которые дает государство. А государство дает немало льгот, в том числе прививки. Это тоже серьезная государственная льгота.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну конечно.
Александр Старовойтов:
Родина на это тратит больше 42 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатным комплектом прививок население нашей страны. Но в то же время, точно так же, как картинка на пачке сигарет отнюдь не избавляет от курения, хотя там всем четко написано, какие вещи они приносят. Тем не менее диспансеризация тоже является определенной такой вещью, которую ну дала тебе Родина бесплатно, ну и ладно.
Кирилл Казаков:
Но она же тоже необязательна, правда?
Александр Старовойтов:
Она вроде как тоже необязательна. Поэтому медицинские работники уговаривают своих подопечных, которые находятся на участке, под наблюдением на ФАПе, сходите и пройдите диспансеризацию.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько стоит диспансеризация для государства одного гражданина?
Александр Старовойтов:
Прямых цифр я вам не назову, потому что здесь, во-первых, один день освобождения от работы, выплачивается средний заработок, это набор всех исследований, которые проводятся, это организация всех тех диспансерных мест в поликлиниках, в стационарах, обеспечение обследования, то есть суммы колоссальные, но государство не жалеет средств для того, чтобы его люди были здоровы.
Алена Сырова:
Но вот эта диспансеризация как раз таки может помочь выявить болезни, в том числе и на ранних стадиях?
Александр Старовойтов:
Она может позволить выявить на ранних стадиях в том числе и онкологические заболевания. На сегодняшний день диспансеризация приводит к тому, что достаточно много заболеваний выявляются на раннем этапе. Когда стали делать простатспецифический антиген, на сегодняшний день большинство раков простаты, которые раньше выявлялись в запущенных стадиях, все выявляются на начальных стадиях. И это касается не только рака.
Читайте также:
Мавричев: у вакцинированных против ВПЧ девочек во взрослом возрасте нет ни одного случая рака шейки матки
Почему детей важно вакцинировать от кори? Объясняет эксперт
Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич