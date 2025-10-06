42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности?

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Кстати, мы тут все говорим про те льготы, которые дает государство. А государство дает немало льгот, в том числе прививки. Это тоже серьезная государственная льгота.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ну конечно.

Александр Старовойтов:

Родина на это тратит больше 42 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатным комплектом прививок население нашей страны. Но в то же время, точно так же, как картинка на пачке сигарет отнюдь не избавляет от курения, хотя там всем четко написано, какие вещи они приносят. Тем не менее диспансеризация тоже является определенной такой вещью, которую ну дала тебе Родина бесплатно, ну и ладно.

Кирилл Казаков:

Но она же тоже необязательна, правда?

Александр Старовойтов:

Она вроде как тоже необязательна. Поэтому медицинские работники уговаривают своих подопечных, которые находятся на участке, под наблюдением на ФАПе, сходите и пройдите диспансеризацию.