Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности?

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Лихорадка чикунгунья не имеет места быть в Беларуси, ее нет у нас. А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» – да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса. Он активно занимает нишу в нашей стране. Но это один из подвариантов «Омикрона», с которым мы уже живем достаточно давно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Проще говоря, это не так страшно, как в 20-м?

Алла Дашкевич:

Да.