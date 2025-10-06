Прямой эфир

Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич

06 октября 2025 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности? 

На площадке ток-шоу «По существу» собрались медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы.

Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич -2

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Лихорадка чикунгунья не имеет места быть в Беларуси, ее нет у нас. А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» – да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса. Он активно занимает нишу в нашей стране. Но это один из подвариантов «Омикрона», с которым мы уже живем достаточно давно.

Кирилл Казаков, СТВ:
Проще говоря, это не так страшно, как в 20-м?

Алла Дашкевич:
Да.

Подробности в видео

# Здравоохранение Беларуси # Здоровье # Алла Дашкевич # Кирилл Казаков

Другие новости рубрики

Все новости
Почему детей важно вакцинировать от кори? Объясняет эксперт
06 октября 2025 16:12

Почему детей важно вакцинировать от кори? Объясняет эксперт

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси
06 октября 2025 15:54

Уровень заболеваемости гриппом ниже прошлогоднего – замминистра здравоохранения Беларуси

О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»
06 октября 2025 15:32

О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»