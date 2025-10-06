Лихорадка чикунгунья и «Стратус» – есть ли в Беларуси? Ответила Алла Дашкевич

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы.
Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Лихорадка чикунгунья не имеет места быть в Беларуси, ее нет у нас. А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» – да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса. Он активно занимает нишу в нашей стране. Но это один из подвариантов «Омикрона», с которым мы уже живем достаточно давно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Проще говоря, это не так страшно, как в 20-м?
Алла Дашкевич:
Да.
Подробности в видео.