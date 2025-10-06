Мавричев: у вакцинированных против ВПЧ девочек во взрослом возрасте нет ни одного случая рака шейки матки

Сергей Мавричев, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

У нас на самом деле уже собрана достаточно убедительная база (научная, доказательная и статистическая) эффективности вакцинации от вируса папилломы человека. Первая вакцина появилась в 2006 году. Вот с 2006 года стартовали вакцинации в странах Северной Европы, Северной Америки. Они за этот период времени накопили уже достаточный опыт вакцинации. И последняя публикация показывает о том, что у вакцинированных против вируса папилломы человека девочек во взрослом состоянии нет ни одного случая рака шейки матки.

То есть это говорит о том, что вакцина все-таки работает. И у них сохраняется напряженный иммунитет. Поэтому то, что вакцина появилась с 2025 года, вошла в календарь прививок от вируса папилломы человека и появилась уже в нашей стране, вакцинация сейчас обеспечивается государством девочек 11 лет, это работа не неожиданная, не внезапно это все случилось.

Этому предшествовала достаточно серьезная работа, в том числе исследовательская и экономическая. Онкологи совместно с эпидемиологами, совместно с Министерством здравоохранения, с экспертами ВОЗ просчитывали эффективность этой вакцинации. Было доказано, что у нас 40-50 тысяч девочек ежегодно требуется привить от вируса папилломы человека. Это дешевле будет, чем лечить рак шейки матки в нашей стране. Это экономически оправданно.

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