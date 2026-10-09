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Новости по тегу #Здравоохранение Беларуси

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск
09 октября 2026 10:57

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек
07 октября 2026 07:16

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»
29 сентября 2026 10:55

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»

Лукашенко: не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров
10 сентября 2026 17:08

Лукашенко: не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года
31 августа 2026 17:42

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?
25 августа 2026 17:11

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?

Минские медики провели уникальную реконструкцию артерий нижней конечности
25 августа 2026 11:24

Минские медики провели уникальную реконструкцию артерий нижней конечности

Современное оборудование для эндосонографии появилось в Гродненской университетской клинике
06 августа 2026 07:28

Современное оборудование для эндосонографии появилось в Гродненской университетской клинике

Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра
22 июля 2026 17:16

Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра

В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра
22 июля 2026 13:43

В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович
19 июля 2026 13:46

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович

Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника
18 июля 2026 07:44

Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника