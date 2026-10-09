Новости по тегу #Здравоохранение Беларуси

География участников широкая – собрались эксперты из Беларуси, России, Китая, Турции, Индии и Израиля.
По данным специалистов, преобладают негриппозные вирусы. Традиционный рост заболеваемости ожидают в конце января – начале февраля.
При поддержке Минздрава в Минске и областных центрах 29 сентября работает 21 пункт здоровья.
«Подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения?»
Параллельно на территории 6-й городской клинической больницы возводится современный Центр травматологии и ортопедии.
Всего больницы и поликлиники региона в 2026 году приняли около 900 молодых специалистов. За 3 недели они уже адаптировались на своих первых рабочих местах и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества.
Сосуды левой ноги мужчины были практически полностью заблокированы. Традиционная хирургия в таких случаях бессильна.
Комплекс оснащен специальными датчиками, которые позволяют на ранних сроках выявлять онкологические заболевания, в первую очередь – рак поджелудочной железы.
Три года строительства – и новый диагностический корпус гродненского кардиоцентра готов принимать пациентов. Новый корпус уникален. Назначение – оперативная диагностика и интенсивная терапия в тех случаях, когда счет жизни порой идет на секунды. Без преувеличения.
Проект не имеет аналогов в стране.
Какие задачи сегодня стоят перед системой здравоохранения и каких результатов намерены достичь в ближайшие годы? Пообщались с членом Совета Республики Виктором Кондратовичем.
Информационная платформа подскажет алгоритмы прохождения различных видов медкомиссий: от водительской до необходимой при трудоустройстве. Также можно узнать перечни документов, информацию о режиме работы специалистов, расположение кабинетов и порядок оплаты медуслуг.
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