Почему детей важно вакцинировать от кори? Объясняет эксперт

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности?

Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням:

Посмотрите, это вакциноуправляемые инфекции. Есть родители, которые отказываются от вакцинации против кори, поэтому растет прослойка детей, которые не вакцинируются. Всегда, уже даже эпидемиологи могут сказать, что если в Республике Беларусь вакцинация 97 % и выше, даже 95 %, мы с вами защищены от вакциноуправляемых инфекций.

Поэтому примерно в 2023 году вакцинация вторая от кори достигала 93 %. И что мы поимели в 2024 году? Рост коревой инфекции. Это все знают. И при том, в отличие от 2018-2019 года, где дети составляли 28 %, здесь уже выросло количество детей до 40 %. Это большая цифра. И надо не забывать, что если мы сейчас касаемся кори, то корь имеет очень много осложнений.

Вот, например, дети, которые переболели корью в детском возрасте, в возрасте где-то год, они подвержены риску развития подострого склерозирующего панэнцефалита. Это редкое заболевание, но оно есть. Это инвалиды-дети, дети быстро умирают, погибают, потому что лечения от этого осложнения нет.

Кирилл Казаков, СТВ:

А корь во взрослом возрасте еще опаснее?

Оксана Романова:

Она протекает тяжело, это вакциноуправляемая инфекция. Дети болеют легче, чем взрослые. Поэтому мы должны прививать детей. Мы должны защищать себя, прививая детей.

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